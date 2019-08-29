«Волго-Дон АгроИнвест» может вложить более 150 млн рублей в объекты в Курской области

В 2019 году аграрное ООО «Волго-Дон АгроИнвест» планирует инвестировать 154 млн руб. в экономику Курской области, следует из сообщения региональной администрации. За минувший год в агропромышленный комплекс и сферу его обслуживания компанией было направлено порядка 1,9 млрд руб., начаты проекты по созданию комплексов для хранения зерна. Площадь пашни компании превышает 74 тыс. га на территории шести районов области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волго-Дон АгроИнвест» зарегистрировано в Москве в 2017 году, конечный бенефициант – кипрский офшор Erneal Limited. По итогам 2018 года выручка от продажи превысила 261 млн руб., чистая прибыль – 986 тыс. руб., чистые активы оцениваются в 819,9 млн руб. Гендиректор – Алексей Кукура.

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Ирина Лобанова