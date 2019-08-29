Зарубежные СМИ: Как Великобритания реагирует на приостановление работы парламента?

Парламент Великобритании приостановит работу с 9 сентября до 14 октября. После этого королева выступит в парламенте, чтобы огласить программу правительства. Недовольство англичан своим премьером вылилось и на страницы британских газет. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Борис Джонсон обрек себя на вотум недоверия. Этот вопрос депутаты будут обсуждать первым, как только вернутся в Палату общин, заявили лейбористы. Слова лидера партии Джереми Корбина приводит ВВС.

Не только политики, но и простые британцы возмутились выходкой премьер-министра. Но еще больше англичан поразило согласие королевы. После того, как издание Sky News опубликовало подтверждение заявления Тайного Совета Великобритании, пользователи соцсетей стали публиковать гневные посты. Самым популярным хештегом в Twitter за последние сутки стал #AbolishTheMonarchy — упразднить монархию, отмечает Washington Examiner.

А организация Best for Britain, выступающая против выхода Великобритании из Евросоюза, даже напомнила Елизавете II о казненных в прошлом монархах, пишет журнал Business Insider. Британцы вышли на Даунинг-стрит с требованием защитить демократию. Демонстранты назвали решение Бориса Джонсона «переворотом». Они пытаются остановить премьера с помощью онлайн-петиции. На официальном сайте парламента указано, что правительство обязано ответить на все петиции, набравшие свыше 10 тыс. подписей. Сейчас обращение подписали более миллиона человек.

Во время национального кризиса парламент должен иметь возможность собираться, чтобы представлять интересы избирателей и призывать правительство к ответственности, приводит The Guardian слова консерватора Филипа Хэммонда. Но есть и те, кто поддержал решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента — это Дональд Трамп. Президент США в своем Twitter написал, что Джонсон — «именно то, что искала Великобритания».