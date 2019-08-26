Дело братьев Ванчуговых перенаправили в Приморский райсуд Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о направлении уголовного дела в отношении Руслана и Максима Ванчуговых, а также Сергея Гавриша для рассмотрения по существу в Приморский районный суд. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, что братья Ванчуговы выступают в качестве фигурантов уголовного дела о хищении средств дольщиков ГК «Город». Следствие оценило причиненный ими ущерб в совокупности размере около 3 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дело было зарегистрировано в Василеостровском районном суде Петербурга, однако Горсуд принял решение перенаправить его в другую инстанцию, поскольку один из потерпевших по делу является родственником судьи.