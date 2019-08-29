Рублю прописывают консервативный сценарий

70 руб. за доллар через пять лет: эксперты, опрошенные “Ъ FM”, посчитали консервативный сценарий Минэкономразвития более чем вероятным. Ранее ведомство обновило прогноз по российской валюте. Согласно базовому сценарию, рубль укрепится к доллару. К концу этого года курс американской валюты опустится до 65 руб. 80 коп. А через пять лет доллар будет стоить 67,5 руб., полагает Минэкономразвития. И только так называемый консервативный сценарий предполагает превышение отметки в 70 руб.

Глобальная политическая ситуация сейчас крайне нестабильна, поэтому и рубль может сильно упасть, говорит ведущий стратег инвестиционной группы «Атон» Алексей Каминский: «Учитывая турбулентность последнего времени на финансовых рынках шоковые явления в этом году возможны. Без них все вроде бы выглядит более или менее неплохо. Такие всплески волатильности в частности из-за торговых войн случаются. Я полагаю, что в итоге благоразумие возобладает, если мы говорим про торговую войну, и так или иначе Трамп с китайцами договориться. Фактически начался предвыборный год в Америке. И Трамп желает переизбраться на второй срок, рано или поздно они вынуждены будут договориться».

В течение года прогнозы от разных организаций существенно менялись. В январе Deutsche Bank назвал рубль одним из самых недооцененных в мире и включил его в тройку валют с неоправданно низким курсом. В Нордеа-банке утверждали, что доллар летом и осенью достигнет отметки 68 руб. А в Промсвязьбанке ждали 65 руб. за доллар. Сбербанк в конце июля улучшил свой прогноз по курсу российской валюты в этом году — с 68,5 до 64,5 руб. за доллар. А в 2020-м — с 69 до 65 руб. Так или иначе доллар продолжит укрепляться относительно рубля, хотя и не критично, отмечает эксперт БКС Иван Копейкин: «Есть целый ряд факторов, который способствует постепенному росту доллара как валюты с защитой от рисков. Это те же самые торговые войны, замедление мировой экономики, темпы роста американской экономики несколько больше, чем всех других. Соответственно, доллар в этой связи выглядит несколько более интересно, чем остальные экономики.

Плюс мы сейчас видим, скажем так, восстановление агрессивного стимулирования со стороны практически всех ведущих мировых ЦБ, в частности американского регулятора.

Российская валюта вряд ли будет очень слабой, потому что у нас в стране достаточно низкая долговая нагрузка, при этом остаются достаточно высокие реальные процентные ставки, плюс инфраструктурные проекты, которые анонсировались еще в конце прошлого года. Они, скорее всего, дадут некий толчок не то чтобы к устойчивому, но некоторому ускорению российской экономики, что, возможно, приведет какие-то иностранные капиталы в страну. Соответственно, в этом контексте российский рубль достаточно устойчив».

По оценке Центробанка, сегодня американская валюта стоит 66,4 руб.

Александра Козлова