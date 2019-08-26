Европейские космонавты перестанут летать на МКС на российских кораблях

Европейское космическое агентство (ЕКА) откажется от полетов к Международной космической станции (МКС) на российских «Союзах», заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель. «В ближайшие годы наши космонавты будут летать на американских кораблях»,— сказал господин Пишель на Евразийском аэрокосмическом конгрессе (цитата по ТАСС).

По его словам, полет итальянца Луки Пармитано в июле этого года стал последним полетом на «Союзе».

Господин Пармитано вместе с космонавтом НАСА Эндрю Морганом и космонавтом Александром Скворцовым отправились на МКС с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-13» 20 июля 2019 года. До этого источник «РИА Новости» сообщил, что первый космический корабль США (Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing) с экипажем полетит на МКС в мае 2020 года.

Напомним, в 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли «Союз».

Американская компания SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале «Ъ-FM» «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».