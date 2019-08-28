ФБК и власти передали друг другу дела

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов подал иск к Министерству юстиции РФ за отказ в регистрации партии «Россия будущего». Минюст указал, что политическая сила с таким названием уже есть, но сторонники Алексея Навального видят в этом результат работы политтехнологов. Одновременно стало известно, что столичное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) возбудило против господина Жданова уголовное дело в связи с неисполнением решения суда. В ФБК утверждают, что речь идет об обязанности организации удалить из сети фрагменты фильма «Он вам не Димон», но указывают, что на ресурсах фонда его нет — он опубликован на канале и сайте Алексея Навального, за которые тот отвечает лично. В УФССП не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Директор ФБК Иван Жданов обратился в Замоскворецкий суд с исковым заявлением к Минюсту. В иске он отмечает, что 28 марта 2019 года прошел учредительный съезд партии «Россия будущего», однако в июне ей было отказано в регистрации, потому что политическая сила с таким названием уже существует. Как указал господин Жданов в беседе с “Ъ”, в мае Партия свободных граждан поменяла свое название на «Россию будущего» и теперь Минюст не хочет регистрировать организацию господина Навального.

«Но эта партия не существовала на момент нашего учредительного съезда. А партии по закону создаются с момента учредительного съезда, таким образом, партии, которая переименовалась в "Россию будущего", должны были отказать в переименовании».

Господин Жданов полагает, что Партия свободных граждан является организацией, близкой к Кремлю, и создана политтехнологом Андреем Богдановым. Господин Богданов на звонки “Ъ” не ответил.

В пресс-службе Министерства юстиции РФ подтвердили “Ъ”, что отказали в регистрации партии «Россия будущего» 3 июня «в связи с тем, что в наименовании политической партии не допускается использование наименований иных существующих в Российской Федерации политических партий». Другие заявления Ивана Жданова там комментировать не стали.

Сторонникам Алексея Навального уже в девятый раз отказывают в регистрации партии, при этом партии с аналогичными названиями создавались другими людьми. Так, в 2013 году господин Богданов переименовал свою партию «Родная страна» в «Народный альянс» — так называлась незарегистрированная партия господина Навального. После этого оппозиционер шесть раз пытался зарегистрировать Партию прогресса, однако получал отказ, а год назад Минюст переименовал в Партию прогресса организацию под названием «Гражданская позиция», также связанную с Андреем Богдановым. В этом году Минюст дважды не зарегистрировал партию «Россия будущего» из-за проблем с документами. В третий раз партия получила отказ 3 июня, уже после учредительного съезда.

Тем временем господин Жданов получил уведомление от ФССП о возбуждении против него несколько дней назад дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ о злостном неисполнении решения суда.

В пресс-службе столичного управления ФССП не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Как утверждает Иван Жданов, дело связано с тем, что из интернета до сих пор не удалены фрагменты фильма-расследования ФБК «Он вам не Димон», вышедшего в 2017 году. Тогда Люблинский суд удовлетворил иски Алишера Усманова и Фонда поддержки социально значимых государственных проектов и обязал Фонд борьбы с коррупцией и лично Алексея Навального удалить ряд фрагментов фильма с их интернет-ресурсов.

Однако в ФБК заявляют, что на их сайте видео и ссылка на него отсутствуют, из твиттера фонда удалять ничего не просили, страницу в Facebook фонд активно не ведет, и сам Жданов «не помнит, был ли там опубликован фильм». Фонд специально создал канал в YouTube, чтобы обозначить там решение суда. А удалить информацию с сайта и YouTube-канала господина Навального может только он сам. «Это уголовное дело связано с тем, что проходят выборы в Мосгордуму, и есть независимые кандидаты, которых они не зарегистрировали. Это один из способов давления»,— сказал господин Жданов, выдвигавшийся на выборы МГД по 8-му округу, но получивший отказ. Отметим, аналогичное уголовное дело в феврале этого года было возбуждено против предшественника Ивана Жданова в должности директора ФБК Романа Рубанова; господин Рубанов был объявлен в розыск.

Сам директор ФБК сейчас находится в отпуске, но совмещает его с «личной деловой поездкой». Он отказался уточнить, в какой стране находится и когда точно вернется в Москву, но пообещал, что это случится «достаточно скоро». Господин Жданов ожидает нового ареста за организацию несанкционированных митингов в Москве: «В августе мне вынесли срок, но он уже истек. Изначально мне назначили 15 суток, потом добавили еще 10, и двое суток из них я отсидел, после чего меня выпустили, а конвой забыл забрать (в другой спецприемник.— “Ъ”) еще на восемь суток». Отметим, что решение суда о новом административном аресте господина Жданова на момент его выхода из спецприемника было принято.

Владимир Хейфец