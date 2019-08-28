Качество неясного происхождения

За последние три года на четырех аффинажных заводах в Швейцарии и в хранилищах банка JPMorgan Chase обнаружили золотые слитки с поддельной маркировкой на сумму $50 млн, сообщает агентство Reuters. При этом они сделаны из качественного золота, правда, нелегального происхождения. Эксперты говорят, что таких слитков может быть намного больше.

Как следует из расследования, проведенного Reuters, на рынке довольно много слитков, изготовленных из качественного золота неясного происхождения,— так могут отмывать деньги и сбывать контрабандное золото или золото из таких регионов, как Венесуэла, Северная Корея и некоторые страны Африки. «Это прекрасный способ отмывать конфликтное золото. Золото настоящее, но источники его происхождения вызывают этические вопросы… Оно выглядит абсолютно подлинным, его правильно проверяют на чистоту и правильно взвешивают»,— рассказывает генеральный директор австралийской золотоперерабатывающей компании Perth Mint Ричард Хейз.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, за последние три года только на четырех аффинажных заводах (они занимаются очисткой золота и изготовлением слитков) в Швейцарии, а также в хранилищах банка JPMorgan Chase была обнаружена по меньшей мере тысяча килограммовых слитков с поддельной маркировкой на общую сумму $50 млн. Хотя это лишь незначительная часть всего производства — в год изготавливается 2–2,5 млн килограммовых слитков — по мнению экспертов, на самом деле масштабы подделок могут быть намного более значительными. Такие подделки трудно обнаружить — качество выполняемой злоумышленниками маркировки растет. «Последние из обнаруженных поддельных слитков… были сделаны очень профессионально»,— рассказал генеральный директор швейцарской золотоперерабатывающей компании Valcambi Майкл Месарик. По его мнению, обнаружено было несколько тысяч таких слитков, но их может быть намного больше, и их производство продолжается.

Бум нелегальной добычи золота пришелся на середину 2000-х годов на фоне роста цен на него, при этом без маркировки известных компаний драгметалл пришлось бы продавать только на черном рынке по сниженной цене.

Поддельная маркировка дает возможность преступникам или режимам, находящимся под международными санкциями, выводить золото на рынок.

По данным источников Reuters, большая часть поддельных слитков происходит из Китая и выводится на рынок легального золота через дилеров и торговые дома в Гонконге, Японии и Таиланде. При этом такие слитки могли пройти неоднократную переплавку, так что страна добычи такого золота неизвестна. Шанхайская фондовая биржа, регулирующая китайский рынок золота, на запрос агентства заявила, что ей ничего не известно о поддельных слитках, которые производились бы в Китае или транспортировались бы через его территорию. Легальный экспорт золота из Китая почти полностью запрещен, что, по мнению экспертов, привело к росту среди состоятельных китайцев спроса на возможность вывезти его из страны контрабандой. По оценке руководителя подразделения по исследованиям рынка драгоценных металлов консалтинговой компании GFMS Refinitiv Кэмерона Александра, из Китая в Гонконг контрабандой ежегодно вывозят 400–600 тонн золота. JP Morgan и несколько других банков уже приняли решение не закупать золото в Азии за исключением нескольких зарекомендовавших себя аффинажных заводов.

Как пишет Reuters, на рынке золота о системе подделки маркировки заговорили в 2017 году, когда в хранилищах JP Morgan были обнаружены два слитка с одинаковыми идентификационными номерами. По данным господина Месарика, в 2017 году было найдено несколько сотен слитков с совпадающими идентификационными номерами. С тех пор подобные слитки стали обнаруживать реже, но, по мнению экспертов, это связано скорее с повышением качества подделки — сначала на поддельных слитках встречались орфографические ошибки, изъяны в логотипах и слишком глубокая или, наоборот, поверхностная печать, теперь же подделку можно установить лишь по намного менее очевидным признакам.

Основным признаком поддельных слитков остается чуть меньшая чистота золота — для килограммовых слитков, производимых на сертифицированных аффинажных заводах, она должна составлять 99,99%. У поддельных слитков чистота обычно чуть ниже — например, 99,98% или 99,9%, что связано с менее совершенным оборудованием. Кроме того, аффинажные заводы вводят все новые способы повышения безопасности — например, наносят на слитки отметки специальными чернилами, сканируют поверхность слитков и станков для их изготовления, чтобы выявить и сопоставить мельчайшие особенности их поверхности, а также предлагают создать общемировую базу данных с информацией о каждом слитке. Правда, пока эти меры только вводятся, а создание базы данных начнется не раньше следующего года.

Яна Рождественская