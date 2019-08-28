ГИБДД предлагает обучать автоделу в школах

Глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения предложил увеличить количество тем по безопасности дорожного движения, внеся соответствующие изменения в школьную программу. Процесс обучения детей должен «должен представлять собой непрерывную систему — детский сад, школа, отряд юных инспекторов движения, автомобильная школа, высшее учебное заведение», считает господин Черников.

«Предлагаем внести изменения в действующие федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, предусматривающие увеличение количества тем по безопасности дорожного движения по предметам "Окружающий мир" и ОБЖ. Одновременно предлагаем рассмотреть возможность введение дополнительного модуля автодела в рамках учебного предмета "Технология"»,— заявил глава Госавтоинспекци (цитата по ТАСС).

Параллельно с учениками необходимо обучать и школьных преподавателей — сейчас на повышение квалификации педагогов по вопросам безопасности дорожного движения отведено недостаточно времени, отметил господин Черников. «В рамках федеральной целевой программы прошли обучение чуть более 11 тыс. педагогов, на этот год запланировано повысить квалификацию не менее 2,5 тыс. человек, учитывая, что в стране насчитывается свыше 41 тыс. образовательных организаций, то повысить квалификацию хотя бы одного педагога возможно только раз в 20 лет»,— подчеркнул он.

Вместе с этим в ГИБДД РФ вновь предложили законодательно ограничить скорость, с которой можно перевозить детей. По данным господина Черникова, уже более 397,5 тыс. административных материалов о нарушении правил перевозки детей было составлено в этом году, при этом "подавляющее большинство происшествий с участием детей произошли по причине нарушений Правил дорожного движения водителями".

Напомни, ранее господин Черников предлагал обязать водителей, которые перевозят детей, двигаться на 20 км/ч медленнее установленной скорости.

Как обеспечить безопасность детей в автомобиле — в интервью директора Центра испытаний «НАМИ» Дениса Загарина “Ъ FM”.