«Сэкономив, можно потерять самое ценное — жизнь»

На что обращать внимание при выборе детского автокресла? Каким исследованиям и краш-тестам подвергают детские удерживающие устройства, прежде чем они попадают на рынок? И кто занимается этим в России? Об этом в программе «Экономика дорожной безопасности» Марат Кашин побеседовал с директором Центра испытаний «НАМИ» Денисом Загариным.

— Вот в семье появляется ребенок, возникает необходимость купить детское автокресло. Расскажите, как его лучше выбрать, с чего начать?

— Безусловно, это одна из первых необходимостей после кроватки, пеленок, обустройства детской комнаты и так далее. Более того, мы настаиваем, что ребенка надо забирать из роддома не на руках у мамы, а в детской автолюльке. Это так называемая нулевая группа, где ребенок располагается в лежачем положении и наиболее безопасно готов к перевозке. Лежачее положение выбрано потому, что, как известно, у маленьких детей очень слабая шея, голова занимает довольно большой процент от веса всего тела. Именно поэтому таких детей перевозят в лежачем положении. Наиболее безопасная перевозка — когда ребенок находится головой против хода движения.

Собственно говоря, при выборе кресла необязательно обращать внимание на грандов, на европейские и американские бренды. Есть и российские довольно демократичные по ценам кресла. Но самое главное — обратить внимание на качество изготовления, качество материалов и, безусловно, наличие сертификатов. Вот это должно быть обязательно и предъявляться по первому требованию. В интернете можно найти результаты тестов, сравнить, в том числе российских — полигон за последние пять лет испытал более 100 штук. Есть европейские тесты немецкого клуба ADAC, есть американские. То есть всегда есть свобода выбора.

— На первый взгляд, гигантский выбор — можно запутаться. Сколько производителей автокресел существуют официально на российском рынке сейчас?

— Огромное множество. Плюс надо понимать, что разные кресла с оригинальным наименованием может производить одна и та же китайская фабрика. Поэтому глаза действительно разбегаются. Вот по данным нашего государственного надзора, по итогам испытаний тех кресел, которые продаются на рынке — количество марок зашкаливает за 100.

— Какие существуют основные типы детских удерживающих устройств? Они отличаются в зависимости от возраста, роста, веса?

— Благодаря усилиям Российской Федерации, определение детского кресла сейчас однозначно — это развитая конструкция, которая может быть автолюлькой для размеров 0-0+, может быть сидячим креслом с развитой боковой защитой и для самых взрослых детей ростом от 125 см, если не ошибаюсь, допустим бустер, он является тоже детским креслом.

— Есть кресла-трансформеры, которые можно приспособить под любой возраст? И есть ли среди них удачные?

— Есть кресла, которые перекрывают, как минимум, три возрастных, росто-весовых, скажем так, группы. Есть удачные от тех же европейских брендов, грандов, они не гнушаются изготовлением таких вещей. Более того, это экономически очень целесообразно, чтобы не покупать два или три разных кресла, а купить трансформер. Конструкции разные, их запас по инженерии позволяет подогнать кресла от малого возраста до подростка.

— Есть ли хорошие качественные российские автокресла? Или лучше ориентироваться изначально на зарубежные образцы?

— Есть. Есть хороший пример российского производства: если я не ошибаюсь, производитель из Рязани, марку не будем называть, но, тем не менее, ее узнают все. Более того, ребята вкладываются не только в изготовление самих кресел, но и в научные исследования. Они даже собирались чуть ли не катапульту покупать. Это очень важно.

— Каким образом автокресла попадают на российский рынок? Вы можете описать всю цепочку от пересечения таможни до попадания на прилавок магазина, причем неважно, это офлайн или онлайн-магазин.

— Вопрос очень интересный. Российский бизнес традиционно показывает чудеса различных схем изворотливости. Поэтому давайте начнем, наверное, с правильной схемы, когда появляется импортер, у него может быть европейский сертификат, он идет в российский орган по сертификации, и на основании европейских документов, так как мы обязаны их признавать по международным соглашениям. он выписывает российский сертификат. И именно с этим сертификатом детское кресло пересекает таможенную границу Российской Федерации, после чего по каналам дистрибуции распределяется по торговым сетям, магазинам и так далее. Но зачастую система сертификатов дает сбой. Но это отдельная тема для разговора.

— Какие требования предъявляются к автокреслам? Если производитель хочет выйти официально на российский рынок, какие нужны документы, проводятся ли испытания образцов?

— Российская Федерация является частью Таможенного союза, Евразийского экономического союза. В техническом регламенте №018 прописано однозначное требование, что все детские удерживающие устройства должны соответствовать международному правилу Организации объединенных наций №44 — это детская удерживающая система. К сожалению, технический регламент — очень сложная конструкция в плане изменений по времени, поэтому Европа уже ушла дальше, у них уже есть так называемое 129-е правило, которое относится к креслам стандарта ISOFIX, оно дает более жесткие условия проверки. Соответственно, кресло, которое было одобрено по правилу 129, защитит лучше.

Но надо отметить позицию российского Росстандарта, не так давно Госстандарта Российской Федерации, который дал разъяснительное письмо: если кресло испытано по 129-му правилу, несмотря на то, что это правило необязательно к применению сейчас формально, оно считается доступным на российский рынок.

Итак, пути попадания кресла на российский рынок — или получение европейских документов, то есть европейская страна-производитель, и мы их признаем; или испытания здесь — например, в нашем Центре испытаний на специальной катапульте с использованием манекенов.

— Расскажите про краш-тесты кресел. Есть специальные катапульты? Испытывают ли кресла, например, во время краш-тестов автомобилей?

— Да, если мы говорим про государственный надзор, то, безусловно, определяющим фактором является не только работа с документацией, хотя это тоже очень важно, но и, безусловно, физические испытания — и надежность защелок, и пожаробезопасность материалов. Венцом всех испытаний является проведение так называемых краш-тестов.

Кресла устанавливаются на специальное сиденье, которое установлено на катапульте. В кресле — манекен, причем для каждого детского кресла должен использоваться свой манекен. Под 44-е правило — так называемые манекены серии R. Современное правило, о котором я сегодня упомянул, это манекены серии Q, они минимум в два-три раза раза дороже. Вообще цены на детские манекены начинаются от €100 тыс. То есть это очень и очень дорогая кукла, которую очень легко повредить. Но это многоразовый манекен. В отличие от человека он чинится, конечно, гораздо проще.

Катапульта дает импульс замедления, в соответствии с этим замедлением кресло тормозит с использованием различных физических методов. Когда мы усаживаем манекен, мы отправляем детское кресло в так называемый барьер, получаем требуемое замедление, смотрим на повреждения через встроенные датчики, акселерометры, датчики сгибающего момента. У области «живота» манекена находится так называемая формовочная глина, которая имитирует внутренние органы. Также обязательно фиксируется, не вышел ли манекен при ударе из установленной зоны — в противном случае он может выйти за границы и удариться об элемент автомобиля. Так выглядит такой вот академический сертификационный краш-тест. 129-е правило дает еще больше защиты — они дают уже три удара, а 44-е только два.

Отдельная история — это тест в автомобиле. Они проводятся и в России, но на постоянной основе они проводятся в Европейском союзе в рамках теста EuroNCAP. Потому что защита детей, находящихся в детских удерживающих устройствах при краш-тестах автомобилей — это очень важный факт, за который дают так называемые звезды.

— Часто ли автокресла даже официальных производителей бракуются по итогам испытаний и в итоге не допускаются до продажи в России?

— Очень часто. Но я бы хотел, наверное, отметить положительный опыт государственного контроля и надзора, который осуществляется совместно с Росстандартом. В 2017-2018 году мы испытали более 45, если не ошибаюсь, кресел. Из них 38 не соответствовали. Причем характер несоответствия — несоответствие инструкции по эксплуатации, несоответствие маркировки. Но если это не соответствует, вы никогда не пристегнете своего ребенка правильно.

— Но эти кресла продаются на других рынках?

— Да, они продаются...

— А у нас жестче требования?

— Нет, это государственный надзор за тем, что продается у нас в магазинах. Формально эти кресла каким-то образом получили сертификат, то есть были с документами; из вот этих 45 штук, по-моему, только по восьми документы мы не смогли достать, — нам не были они предъявлены при изъятии этой продукции. Остальные более 37 кресел были с документами, и все равно огромное количество несоответствий.

— А производители пытаются оспорить ваши решения в суде, например, и все-таки выйти на российский рынок?

— Да, у нас есть такой опыт. Но пока ни одного судебного заседания мы не проиграли.

— Давайте поговорим о «сером» рынке детских кресел. Насколько велик его объем и как он формируется? Много ли производителей не хотят тратиться на официальные испытания, на сертификацию и продают свой товар, или пытаются продавать, нелегально или полулегально?

— Да, к сожалению, это наша беда — объем такого рынка весьма велик. Факторы, которые, скажем так, поддерживают такой рынок, — это, безусловно, нежелание соответствовать, подгонять под требования и сертификаты, а также продавать максимально дешевый продукт, который не может защитить ребенка. Ведется серьезная борьба с «серым» рынком сертификации, с теневым рынком испытаний. Но пока еще мы можем набрать в интернете в строке поиска «привезти сертификат» и нам привезут его на дом через час. Увы, эта проблема есть, но борьба с ней идет.

— Но «серый» рынок, как я понимаю, — это либо несертифицированные товары, но они могут быть качественными, наверное, либо это откровенные подделки?

— По нашему опыту, ни один известный производитель, который дорожит своим именем, своим брендом, не был замечен в этом. Как правило, это продукция нижнего или среднего класса, которую продают, в том числе, и во многих сетевых магазинах. Но все это делается для того, чтобы минимизировать свои издержки, свои потери.

— Как обычный человек, не специалист, может отличить поддельное автокресло от настоящего? На что ему нужно ориентироваться?

— В первую очередь — официальная маркировка. Это может быть или маркировка по правилу ООН — латинская буква R и номер 44, или сертификат Евразийского экономического союза ECE 44.

— Но сертификаты тоже можно подделать.

— Да, абсолютно верно. Именно поэтому я еще раз хотел бы обратить внимание на официальные публикации. Свои результаты мы публиковали в том числе и на официальном сайте ГИБДД Российской Федерации. Есть тесты европейские, и так далее. Информации в интернете сейчас полно, докопаться до правды перед покупкой можно очень быстро, потратив буквально час.

— Если смотреть в динамике, доля контрафакта растет или снижается?

— Мне очень тяжело говорить про контрафакт, потому что контрафакт — это, в первую очередь, подделка бренда, маскировка под что-то. Если же мы говорим про несоответствующую требованиям продукцию, то доля снижается. Очень много появляется честных импортеров и производителей, люди понимают, что сейчас ужесточается наказание в случае смерти или нанесения травм детям в дорожно-транспортных происшествиях, отвечать не хочется никому. Поэтому, на мой взгляд, ситуация неуклонно идет к лучшему. В последнее время и в блогосфере, и на родительских форумах часто задается вопрос, насколько легально покупать и использовать детские кресла, страной происхождения которых является, допустим, Северная Америка, потому что, как мы знаем, в Северной Америке и в Европейском союзе несколько разные стандарты. Несмотря на то, что мы живем по стандартам Организации объединенных наций, в Америке своя группа стандартов, но они зачастую даже превосходят ведущие европейские стандарты. Поэтому покупать абсолютно безопасно, но это не должно быть ни в коем случае бывшее в употреблении кресло. То есть, если это кресло, страной производства которой является Северная Америка, куплено в зарекомендовавшем себя магазине, то его можно использовать. Более того, я хотел бы напомнить, что товары для частного потребления в количестве одной штуки у нас не подлежат сертификации.

— Многие родители хотят сэкономить: купить кресло известного бренда, но бывшее в употреблении, ведь оно стоит, предположим, в два раза дешевле. Как с этим быть? Вы советуете это делать или нет?

— Нет, более того, у меня самого есть негативный опыт: попытался сэкономить и купить кресло известного бренда для ребенка, потом обнаружилось, что была потеряна одна из деталей, и продавцы просто связали ремни сзади узлом. Естественно, были выброшены деньги, от такой вещи пришлось отказаться. Но есть еще одна беда: кресло могло побывать в дорожно-транспортном происшествии, в этом случае возможны и надрывы на ремнях, и излом пряжек, то есть всех тех удерживающих вещей, которые будут спасать ребенка. Поэтому если и покупать, то только у очень хороших знакомых, когда вы знаете историю, когда вы точно верите этим людям. Но ни в коем случае не у незнакомого продавца из интернета.

— То есть так же, как и на автомобиле, внешние повреждения или скрытые повреждения могут быть незаметны?

— Не говорят ни о чем абсолютно. Более того, при ДТП с участием автомобиля необходимо менять потом и систему безопасности: подушку безопасности и даже ремни, потому что могут быть скрытые микронадрывы, которые вы никогда не увидите невооруженным глазом.

Многие родители задаются вопросом, какую систему предпочесть, стоит ли переплачивать за системы крепления Isofix, потому что такие кресла как минимум в два раза дороже. Ответ однозначный от испытателей: да. Потому что такое кресло обеспечивает жесткое крепление к кузову автомобиля, а если мы используем более дешевое кресло, которое крепится штатными ремнями безопасности, к вытяжке ремней прибавляется вытяжка штатных ремней автомобиля. Поэтому однозначно рекомендуем, ведь более современный стандарт, правило №129, в первую очередь создавалось для детских удерживающих систем стандарта Isofix.

— На чем в первую очередь экономят «серые» производители или не очень добросовестные производители? Чем чревато использование контрафактного автокресла? Что происходит, если случается авария, а кресло ненастоящее?

— Экономия на двух вещах у нехороших производителей таких детских удерживающих устройств. В первую очередь — более дешевые материалы. В нашей практике были случаи использования и строительного пенопласта, и пены — того, что не является конструктивным материалом, что не сможет выдержать физические нагрузки. Вторая экономия — на инжиниринге: любое кресло должно быть спроектировано и изготовлено с соблюдением всех процедур качества. И это очень дорогие вещи. Мы наблюдали случаи, когда происходит подныривание, вырываются лямки встроенные — соответственно, ребенок вылетает из такого кресла и ударяется в элемент интерьера или даже покидает салон автомобиля в случае ДТП. А были случаи, когда подобного рода детские удерживающие устройства за счет неполноценного размещения элементов крепления даже наносили травмы.

— Как государство борется сейчас с контрафактом на этом рынке? И насколько, на ваш взгляд, успешно?

— Очень успешно борьба идет, идет мониторинг, принимаются решения, в том числе судебные. Ежегодно в среднем останавливается реализация более 20 детских автокресел, накладываются санкции на таких горе-производителей, горе-импортеров. Поэтому работа идет.

— Как изменился закон в части перевозки детей в автокреслах. В июне 2017 года правила дорожного движения подверглись корректировке — использование автокресел стало обязательным только для детей до семи лет, верно? После семи лет — на усмотрение родителей и только на заднем сидении. Как смягчение правил, на ваш взгляд, отразилось на безопасности перевозок?

— Я не сказал бы, что это смягчение правил. Более того, я бы отметил, что это большая победа и профессиональной общественности, и самих родителей, потому что новая формулировка запретила использовать так называемые корректоры, адаптеры, лямочки и так далее. То есть это осталось на усмотрение родителей, но использовать такие вещи мы категорически не рекомендуем. Мы проводили очень показательные тесты: мы использовали, во-первых, нормальное детское удерживающее устройство, потом адаптер, простую книгу, подложенную под заднее место манекена, и взрослый ремень. Самый худший результат показали адаптеры и корректоры. Поэтому, на наш взгляд, формулировка с возможностью пристегивать ребенка на заднем сидении взрослым ремнем, безусловно, лучше, чем была ранее. Даже если вспомнить просто школьные уроки физики — центр тяжести человека находится в районе живота, именно там находится поясная лямка, и она берет на себя всю массу. А байки о том, что диагональная лямка сломает или задушит ребенка, не соответствуют действительности.

— Родители не всегда покупают бустеры или адаптеры только для того, чтобы сэкономить — иногда ребенок капризничает, не хочет сидеть в кресле, приходится искать какую-то альтернативу. Все-таки это допустимо, на ваш взгляд — если он вообще никак не хочет сидеть, хотя бы так пристегнуть? Или пока семь лет не исполнится, нет альтернативы креслу?

— Во-первых, бустер третьей категории, третьей группы для детей ростом от 125 см является абсолютно нормальным детским удерживающим устройством для самых взрослых, его можно использовать. Касательно какого-либо адаптеров, корректоров, лямочек наш ответ – категорически нет. Вы не просто уменьшаете шансы на выживаемость ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия, вы фактически лишаете его жизни, потому что он просто перепиливает тело ребенка пополам.

— Тем не менее, сейчас в свободной продаже, в легальных онлайн-магазинах можно найти адаптеры. Как вы к этому относитесь?

— Как испытатели, которые видели статистику, которые сами занимаются этим, мы относимся категорически негативно. Но тут надо отметить огромные усилия Росстандарта, который отзывал в том числе из известных сетей подобного рода вещи. Были отзывные кампании, людям даже возвращали деньги за такие вещи. Проблема рассматривается на государственном уровне, и все понимают, что, мягко говоря, корректоры, адаптеры – это плохо.

— Сейчас за перевозку детей без кресла штраф составляет 3 тыс. рублей. Насколько, на ваш взгляд, адекватно это наказание, не нужно ли его ужесточить?

— На мой взгляд, наказание адекватное. Мы не можем до бесконечности взвинчивать штрафы, надо понимать среднюю зарплату, среднюю температуру по стране. Более того, мы всегда говорили, что величина штрафа должна быть, скажем так, похожа на стоимость и полиса ОСАГО, и заправки, чтобы человек задумался. Повышать дальше смысла нет. Тут уже разговор больше о повышении культуры, пропаганде, о понимании, что, сэкономив, можно потерять самое ценное — жизнь.