Кивок головы

Настя Староверова живет в поселке Октябрьском Тульской области. У Насти туберозный склероз — редкое наследственное заболевание, при котором в сердце, в почках и в головном мозге появляется много доброкачественных опухолей. Из-за этих опухолей — эпилепсия. У Насти случалось по 15 приступов в день, пока врачи не назначили ей лекарство сабрил. Благодаря ему приступы прекратились — и Настя снова развивается нормально, снова начала говорить. Только вот сабрил в России не зарегистрирован и стоит несусветных денег.

Светлана, Настина мама, точно помнит день, когда все началось. 5 мая 2017 года — за сутки до второго дня рождения дочки. Было раннее утро. Настя только-только начала ходить в детский сад, освоилась, ей стало там нравиться.

— Настюша, вставай,— сказала Светлана.— Пора в садик идти к ребятам.

Обычно в ответ на эту фразу Настя вскакивала и принималась носиться по дому, устраивая веселый разгром, который следовало считать одеванием, умыванием и сборами. Светлана этому разгрому умилялась. Долгожданный ребенок: между старшим сыном и Настей — двадцать один год. Рыжая, веселая. В тот день, 5 мая, Настя села на кровати и кивнула головой. А Светлана сразу узнала этот кивок. Видела его много раз, когда работала медсестрой в психиатрической больнице. Там лежали ликвидаторы чернобыльской аварии, у которых от радиации появлялись опухоли в мозгу и начиналась эпилепсия.

Ни с чем не спутаешь. Если один раз видел, как человек кивает головой в начале эпилептического приступа,— не спутаешь ни с чем.

Светлана сразу потащила дочку к врачам. А врачи ничем не могли помочь семь долгих месяцев.

Приступов становилось все больше. Пять приступов в день, десять, пятнадцать. Приступы были несильные, Настя переносила их на ногах. Бежала, например, на детскую площадку — и вдруг замирала, кивала головой, вскрикивала и стояла минуту, пока по лицу сильно, а по телу чуть-чуть шли судороги.

Приступы были несильные, но, поскольку их было по пятнадцать в день, девочка практически ничем не занималась. Перестала говорить. Разучилась собирать пирамидку. Не рассматривала картинки в книжках. Не смотрела мультики. Только замирала, вскрикивала, кивала головой и переносила судороги. Семь долгих месяцев.

В каких только больницах они не лежали за это время! Каких только таблеток не пили! Каким только специалистам не показывались и у себя в Туле, и в Москве!

Наконец доктор Марина Дорофеева из московского Института педиатрии имени Вельтищева произнесла слово «сабрил». Лекарство, которое не зарегистрировано в России, но может помочь при туберозном склерозе. Оно дорогое. Почти полмиллиона в год. Светлана очень боялась, но не того, что их семья — медсестра и машинист электровоза — не сможет покупать дочке лекарство за полмиллиона в год, а того, что вдруг не поможет это лекарство последней надежды.

Сабрил помог. Уже на второй день его применения приступы кончились. Совсем. Девочка стала развиваться — хоть и с отставанием примерно на те семь месяцев, которые ничем не занималась.

Спустя полгода Светлана повезла дочку в Москву на обследование. Насте сделали электроэнцефалограмму — девочка спала в шапочке из электродов. И ни разу за целую ночь энцефалограф не зафиксировал в Настином мозгу никакой эпиактивности. Приступов не было — и даже микроприступов не было.

А на следующий день сделали МРТ и обнаружили, что опухоли в голове, сердце и почках Насти нисколько не увеличились. И новых не появилось.

Светлана плакала от счастья. И только тогда задумалась, как же медсестре и машинисту электровоза из Тульской области покупать дочке лекарство за полмиллиона рублей в год.

Тут должно бы помочь государство, но государство морочит голову. Регистрация сабрила в России затягивается по миллиону бюрократических причин.

Давайте мы поможем этой рыжей и веселой Насте. Купим ей лекарство на два года. А за это время, будем надеяться, сабрил зарегистрируют.

Для спасения Насти Староверовой не хватает 847 044 руб. Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «У Насти редкое генетическое заболевание — туберозный склероз, который вызывает рост доброкачественных опухолей в головном мозге, сердце, почках, на коже. Болезнь сопровождается судорожными приступами. Девочка по жизненным показаниям нуждается в постоянной терапии препаратом сабрил, эффективно подавляющим эпилептические приступы. Этот препарат не зарегистрирован на территории РФ, но разрешен к применению и ввозу. Аналогов в России у него нет». Стоимость лекарства на два года 988 044 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 847 044 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Староверову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Светланы Владимировны Гордеевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Валерий Панюшкин, Тульская область