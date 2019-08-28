Fosun инвестирует в Thomas Cook 450 млн фунтов в обмен на контрольный пакет акций

Старейшая туристическая компания мира британская Thomas Cook согласовала со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group, банками-кредиторами и держателями ее облигаций условия ее спасения на общую сумму £900 млн ($1,1 млрд). Компания сообщила об этом в среду, 28 августа.

Fosun инвестирует в Thomas Cook £450 млн ($550 млн) в обмен на контрольный пакет акций компании: китайский конгломерат увеличит долю в туристическом операторе до 75%, также ему будет принадлежать 25% акций авиакомпании Thomas Cook. До этого Fosun владела 18% акций Thomas Cook. Еще £450 млн инвестируют банки—кредиторы Thomas Cook и держатели ее облигаций: им будут принадлежать оставшиеся 25% в туроператоре и 75% авиакомпании.

О том, что Thomas Cook ведет переговоры с Fosun об инвестициях, стало известно еще в середине июля. Fosun довольно активно совершает приобретения на европейском рынке. В последние годы китайский конгломерат купил международного туристического оператора Club Med (сумма сделки — €939 млн) и футбольный клуб Английской премьер-лиги Wolverhampton Wanderers (£45 млн).

Для Thomas Cook, переживающей финансовые трудности и накопившей долги на £1,2 млрд, такое соглашение станет спасением от банкротства. С начала года компания трижды выпускала предупреждения о снижении прибыли, первое полугодие она завершила с убытком в £1,5 млрд ($1,8 млрд).

Яна Рождественская