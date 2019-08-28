Учителям сочинили кодекс поведения в соцсетях

Внешний вид учителя должен «соответствовать задачам реализуемой образовательной программы», а в интернете им рекомендуется воздержаться от публикации информации, вредящей «здоровью и развитию детей». Об этом говорится в положении о нормах профессиональной этики для педагогов, разработанных Минпросвещения РФ. Ранее публикации фотосессий учителей в соцсетях становились причиной их увольнений и предметом дискуссий в обществе.

Министерство просвещения России разработало «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» (есть в распоряжении “Ъ”). В документе прописаны требования к внешнему виду и поведению учителей в школе, а также в интернете. Документ, который уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики», был подготовлен совместно с Общероссийским профсоюзом образования. В министерстве отмечают, что документ был разработан с учетом Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и федерального закона «Об образовании».

Основными пунктами, на которые должен опираться педагог в своей профессиональной деятельности, согласно положению, являются:

уважение чести и достоинства учащихся;

проявление вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам;

терпимость к обычаям, традициям и культурным особенностям;

отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, веры, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Кроме того, педагогам рекомендуется воздержаться от размещения в доступных для детей местах, в том числе в интернете, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».

Также в ведомстве советуют избегать ситуаций, которые способны нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя и образовательного учреждения.

Внешний вид педагогов должен быть «соответствующим задачам реализуемой образовательной программы». Документ также подразумевает создание конфликтных комиссий внутри школ при необходимости урегулирования «споров между участниками образовательных отношений».

Министерство просвещения уже направило документ в субъекты РФ и предлагает опираться на него при урегулировании конфликтных ситуаций, связанных с возможным нарушением профессиональной этики.

Ранее преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая является членом клуба зимнего плавания «Белые медведи», уволилась из барнаульской школы №13 из-за опубликованной в соцсети «ВКонтакте» фотографии в купальнике. Руководство школы посчитало снимок у проруби не соответствующим нормам поведения педагога.

Дискуссия об этике поведения разгорается в обществе уже не первый раз. Так, в июне 2018 года учительница истории Виктория Попова из Омской области была уволена из-за фотосессии в купальнике. Тогда руководство омской общеобразовательной школы №7 вынудило 26-летнюю учительницу истории написать заявление об увольнении по собственному желанию под предлогом нарушения Кодекса профессиональной этики педагогов. Основанием для увольнения стала возмутившая некоторых родителей учеников фотосессия, в которой Виктория Попова снялась в ретрокупальнике, прорекламировав магазин одежды категории plus-size.

Преподаватели по всей России возмутились консервативному мышлению руководства школы и устроили флешмоб в поддержку коллеги, публикуя снимки в купальниках в Instagram с хештегом #учителятожелюди.

Общественный резонанс принес свои плоды: по итогам встречи министра здравоохранения Омской области Татьяны Дерновой и руководства образовательной организации с учительницей последней предложили вернуться на работу. Педагог сказала, что подумает над предложением, но, по данным местных СМИ, так и не вернулась в школу.

Ксения Миронова