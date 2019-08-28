Прошедшие мероприятия

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Ростов-на-Дону. Юг России

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Региональный семинар

Региональный семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Дата проведения: 21 июня 2019 года

Время проведения: 15:00 – 17:30

Место проведения: Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1, Конгресс-холл ДГТУ, 6 этаж

Описание мероприятия: 21 июня в Ростове-на-Дону состоится Региональный семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», организаторами которого выступают Министерство экономического развития Ростовской области, АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), АНО «Агентство инноваций Ростовской области».
       // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
      
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Конференция

Конференция «Будущее грузовых перевозок»

Дата проведения: 29 мая 2019 года

Время проведения:

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, конференц-зал «Маринс парк отель», пр. Буденновский, 59

Описание мероприятия: Масштабное развертывание автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК), системы электронного документооборота, инициатива создания реестра автоперевозчиков как аналога лицензирования — все это будет влиять на развитие бизнеса в сфере грузоперевозок в ближайшие годы. Кроме того, в прошлом году вступили в силу поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым юрлица и ИП, выполняющие перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями, обязаны иметь в штате аттестованное ответственное должностное лицо, осуществлять предрейсовый или предсменный контроль и т.д. Для обсуждения этих и других вопросов ИД «Коммерсантъ-Юг» проводит конференцию «Будущее грузовых перевозок».
       // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
      
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Круглый стол

«Честная продукция: проблемы контрафакта и недобросовестной конкуренции, перспективы цифровой маркировки»

Дата проведения: 22 мая 2019 года

Время проведения: 11:00 – 13:30

Место проведения: г. Ставрополь, ул. Доваторцев,55 а, конференц-зал ТПП Ставропольского края

Описание мероприятия: «Коммерсантъ-Юг России» проводит в Ставрополе круглый стол «Честная продукция: проблемы контрафакта и недобросовестной конкуренции, перспективы цифровой маркировки». Задача мероприятия — ознакомление с инструментами по «обелению» рынка (пилотный проект по маркировке и прослеживаемости товаров) и по продвижению «честных» продуктов питания, результатами противодействия незаконному обороту промышленной продукции; координация действий бизнеса, органов власти и гражданского общества; обсуждение предложений, выработка мер, принятие рекомендаций.
       // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
      

Круглый стол

«Перспективы умного учета ресурсов и автоматизации расчетов в энергетике и ЖКХ»

Дата проведения: 26 апреля 2019 года

Время проведения: 11:00 – 13:00

Место проведения: г. Пятигорск, пл. Ленина,13, конференц-зал гостиницы «Интурист» (2 этаж)

Описание мероприятия: Современными технологиями расчетного обслуживания и приема платежей за услуги энергетиков и ЖКХ уже пользуется значительная часть жителей Северного Кавказа. Курс на развитие интеллектуального учета ресурсов стимулирует развитие онлайн-сервисов и позволит повысить собираемость платежей с потребителей. Перспективы умного учета и автоматизации расчетов в энергетике и ЖКХ обсудят участники круглого стола «Коммерсантъ-Юг России».
       // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
      
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Конференция

«Клиентский сервис: как завоевать лояльность?»

Дата проведения: 28 марта 2019 года

Время проведения: 14:00 – 18:00

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91 (Южный ИТ-Парк, 7 этаж)

Описание мероприятия: 28 марта 2019 года Коммерсантъ-Юг России проводит конференцию "Клиентский сервис: как завоевать лояльность?» в Ростове-на-Дону.
       // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
      
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Стратегическая сессия

 



Стратегическая сессия по развитию Национальной технологической инициативы в Ростовской области

Дата проведения: 19 марта

Время проведения: 10.00 – 16:00

Место проведения:МЦРП «Новый Ростов», ул. Красноармейская, 170 (вход с ул. М.Горького, 151)

Описание мероприятия:19 марта в Ростове-на-Дону состоится стратегическая сессия по развитию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Ростовской области, организаторами которой выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), АНО «Агентство инноваций Ростовской области» при поддержке Правительства Ростовской области.
  // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
 
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Круглый стол

 



«Тренды в АПК: экспортный потенциал региона»

Дата проведения: 22 февраля

Время проведения: 11:00 – 14:00

Место проведения:г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.39, Бутик-отель «39»

Описание мероприятия:Участники круглого стола ИД «Коммерсантъ» обсудят, как отразится реализация новой программы поддержки экспорта и международной кооперации — на экспортном потенциале регионе, а также какие барьеры в регулировании и инфраструктуре необходимо снять в ближайшей перспективе.
  // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
 

Семинар

 



«ИнноМедТех»

Дата проведения: 31 января

Время проведения: 10:00 – 15:00

Место проведения:Конференц-зал отеля «Меркюр Ростов-на-Дону Центр»

Описание мероприятия:ИД «Коммерсантъ» в Ростове-на-Дону проводит мероприятие «ИнноМедТех», в рамках которого состоится семинар «Организация производства инновационного медицинского оборудования на промышленных предприятиях»
  // Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
 
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