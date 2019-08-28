Прошедшие мероприятия

Региональный семинар
Региональный семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
Дата проведения:
21 июня 2019 года
Время проведения:
15:00 – 17:30
Место проведения:
Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1, Конгресс-холл ДГТУ, 6 этаж
Описание мероприятия:
21 июня в Ростове-на-Дону состоится Региональный семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», организаторами которого выступают Министерство экономического развития Ростовской области, АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), АНО «Агентство инноваций Ростовской области».
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Генеральный партнер:
Конференция
Конференция «Будущее грузовых перевозок»
Дата проведения:
29 мая 2019 года
Время проведения:
Место проведения:
г. Ростов-на-Дону, конференц-зал «Маринс парк отель», пр. Буденновский, 59
Описание мероприятия:
Масштабное развертывание автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК), системы электронного документооборота, инициатива создания реестра автоперевозчиков как аналога лицензирования — все это будет влиять на развитие бизнеса в сфере грузоперевозок в ближайшие годы. Кроме того, в прошлом году вступили в силу поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым юрлица и ИП, выполняющие перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями, обязаны иметь в штате аттестованное ответственное должностное лицо, осуществлять предрейсовый или предсменный контроль и т.д. Для обсуждения этих и других вопросов ИД «Коммерсантъ-Юг» проводит конференцию «Будущее грузовых перевозок».
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Партнер:
Круглый стол
«Честная продукция: проблемы контрафакта и недобросовестной конкуренции, перспективы цифровой маркировки»
Дата проведения:
22 мая 2019 года
Время проведения:
11:00 – 13:30
Место проведения:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев,55 а, конференц-зал ТПП Ставропольского края
Описание мероприятия:
«Коммерсантъ-Юг России» проводит в Ставрополе круглый стол «Честная продукция: проблемы контрафакта и недобросовестной конкуренции, перспективы цифровой маркировки». Задача мероприятия — ознакомление с инструментами по «обелению» рынка (пилотный проект по маркировке и прослеживаемости товаров) и по продвижению «честных» продуктов питания, результатами противодействия незаконному обороту промышленной продукции; координация действий бизнеса, органов власти и гражданского общества; обсуждение предложений, выработка мер, принятие рекомендаций.
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Круглый стол
«Перспективы умного учета ресурсов и автоматизации расчетов в энергетике и ЖКХ»
Дата проведения:
26 апреля 2019 года
Время проведения:
11:00 – 13:00
Место проведения:
г. Пятигорск, пл. Ленина,13, конференц-зал гостиницы «Интурист» (2 этаж)
Описание мероприятия:
Современными технологиями расчетного обслуживания и приема платежей за услуги энергетиков и ЖКХ уже пользуется значительная часть жителей Северного Кавказа. Курс на развитие интеллектуального учета ресурсов стимулирует развитие онлайн-сервисов и позволит повысить собираемость платежей с потребителей. Перспективы умного учета и автоматизации расчетов в энергетике и ЖКХ обсудят участники круглого стола «Коммерсантъ-Юг России».
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Генеральные партнеры:
Конференция
«Клиентский сервис: как завоевать лояльность?»
Дата проведения:
28 марта 2019 года
Время проведения:
14:00 – 18:00
Место проведения:
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91 (Южный ИТ-Парк, 7 этаж)
Описание мероприятия:
28 марта 2019 года Коммерсантъ-Юг России проводит конференцию "Клиентский сервис: как завоевать лояльность?» в Ростове-на-Дону.
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Официальный партнер:
Стратегическая сессия
Стратегическая сессия по развитию Национальной технологической инициативы в Ростовской области
Дата проведения:
19 марта
Время проведения:
10.00 – 16:00
Место проведения:
МЦРП «Новый Ростов», ул. Красноармейская, 170 (вход с ул. М.Горького, 151)
Описание мероприятия:
19 марта в Ростове-на-Дону состоится стратегическая сессия по развитию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Ростовской области, организаторами которой выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), АНО «Агентство инноваций Ростовской области» при поддержке Правительства Ростовской области.
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Генеральный партнер:
Круглый стол
«Тренды в АПК: экспортный потенциал региона»
Дата проведения:
22 февраля
Время проведения:
11:00 – 14:00
Место проведения:
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.39, Бутик-отель «39»
Описание мероприятия:
Участники круглого стола ИД «Коммерсантъ» обсудят, как отразится реализация новой программы поддержки экспорта и международной кооперации — на экспортном потенциале регионе, а также какие барьеры в регулировании и инфраструктуре необходимо снять в ближайшей перспективе.
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Семинар
«ИнноМедТех»
Дата проведения:
Комментарии
31 января
Время проведения:
10:00 – 15:00
Место проведения:
Конференц-зал отеля «Меркюр Ростов-на-Дону Центр»
Описание мероприятия:
ИД «Коммерсантъ» в Ростове-на-Дону проводит мероприятие «ИнноМедТех», в рамках которого состоится семинар «Организация производства инновационного медицинского оборудования на промышленных предприятиях»
// Анонс мероприятия
// Материал по итогам мероприятия
// Фотоотчет по итогам мероприятия
Архив мероприятий «Коммерсантъ» Юг России
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