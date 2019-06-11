Региональный семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В 2019 году Ростовская область отобрана в число 15 субъектов Российской Федерации в качестве пилотного региона по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 21 июня в Ростове-на-Дону состоится региональный семинар для руководителей компаний ведущих отраслей экономики, посвященный запуску данного национального проекта в регионе.
Цель мероприятия — раскрыть возможности участия регионального бизнеса в Национальном проекте по повышению производительности труда за счет новых технологий и разработанных мер государственной поддержки. Организаторы мероприятия — Министерство экономического развития Ростовской области, АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), АНО «Агентство инноваций Ростовской области». Оператор мероприятия — «Коммерсантъ-Юг России».
Ключевые вопросы для обсуждения:
• Какие подходы и механизмы могут помочь производственным предприятиям Ростовской области увеличить производительность труда и эффективность бизнес-процессов?
• Что дает компании участие в национальном проекте и как включится в программу адресной поддержки?
• Как обучать/переобучать сотрудников и повышать их вовлеченность на этапе модернизации производства и технологических изменений?
• Новые модели развития персонала внутри компании.
Приглашены к участию:
Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора Ростовской области
Пётр Засельский, заместитель министра экономического развития РФ (участие уточняется)
Максим Папушенко, министр экономического развития РО
Константин Рачаловский, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Игорь Сорокин, министр промышленности и энергетики Ростовской области
Андрей Иванов, министр транспорта Ростовской области
Сергей Куц, министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Светлана Горчакова, заместитель генерального директора по аналитической работе и методологии АНО «Федерального центр компетенций в сфере производительности труда»
Для участия в семинаре приглашаются руководители предприятий из ключевых отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика) — потенциальные участники региональной программы «Производительность труда и поддержка занятости» (компании с выручкой от 400 млн рублей в год).
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:
Ссылки для самостоятельной регистрации:
https://forms.gle/ZXJeLZMNKNqh66tT7.
или
https://leader-id.ru/event/22843/
Контакты:
Менеджер проектов АИРО:
Ева Шахвардян, тел.: +7 (863) 333-21-35
e.shakhvardyan@airo61.ru
Менеджер «Коммерсантъ-Юг России»:
Наталья Андреева, тел.: +7(961) 287-00-00
kommersant_rnd@inbox.ru