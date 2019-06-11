Региональный семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В 2019 году Ростовская область отобрана в число 15 субъектов Российской Федерации в качестве пилотного региона по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 21 июня в Ростове-на-Дону состоится региональный семинар для руководителей компаний ведущих отраслей экономики, посвященный запуску данного национального проекта в регионе.

Цель мероприятия — раскрыть возможности участия регионального бизнеса в Национальном проекте по повышению производительности труда за счет новых технологий и разработанных мер государственной поддержки. Организаторы мероприятия — Министерство экономического развития Ростовской области, АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), АНО «Агентство инноваций Ростовской области». Оператор мероприятия — «Коммерсантъ-Юг России».

Ключевые вопросы для обсуждения:

• Какие подходы и механизмы могут помочь производственным предприятиям Ростовской области увеличить производительность труда и эффективность бизнес-процессов?

• Что дает компании участие в национальном проекте и как включится в программу адресной поддержки?

• Как обучать/переобучать сотрудников и повышать их вовлеченность на этапе модернизации производства и технологических изменений?

• Новые модели развития персонала внутри компании.

Приглашены к участию:

Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора Ростовской области

Пётр Засельский, заместитель министра экономического развития РФ (участие уточняется)

Максим Папушенко, министр экономического развития РО

Константин Рачаловский, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Игорь Сорокин, министр промышленности и энергетики Ростовской области

Андрей Иванов, министр транспорта Ростовской области

Сергей Куц, министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

Светлана Горчакова, заместитель генерального директора по аналитической работе и методологии АНО «Федерального центр компетенций в сфере производительности труда»

Для участия в семинаре приглашаются руководители предприятий из ключевых отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика) — потенциальные участники региональной программы «Производительность труда и поддержка занятости» (компании с выручкой от 400 млн рублей в год).

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:

Ссылки для самостоятельной регистрации:

https://forms.gle/ZXJeLZMNKNqh66tT7.

или

https://leader-id.ru/event/22843/

Контакты:

Менеджер проектов АИРО:

Ева Шахвардян, тел.: +7 (863) 333-21-35

e.shakhvardyan@airo61.ru

Менеджер «Коммерсантъ-Юг России»:

Наталья Андреева, тел.: +7(961) 287-00-00

kommersant_rnd@inbox.ru