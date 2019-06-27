Производительность труда поднимут нацпроектом

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» до 2024 года охватит на региональном уровне 195 средних и крупных предприятий из сфер перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительства. Они получат консалтинговое сопровождение и возможность брать кредиты под 1% годовых от федерального Фонда развития промышленности. Представители региональных компаний, ставших первыми участниками нацпроекта, рассказали на семинаре в Ростове о том, что уже повысили эффективность бизнеса за счет сокращения производственных циклов и увеличения оборачиваемости запасов.

Ростовская область стала одним из 20 регионов, где нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в пилотном режиме с прошлого года. В субъектах федерации, не попавших в «пилотный» список, проект стартует в октябре 2019 года. Он рассчитан на шестилетний срок и ставит перед собой цель охватить 10 тыс. предприятий в приоритетных отраслях экономики и добиться роста производительности труда в России к 2024 году на 21%. Среди мероприятий, предусмотренных проектом, — помощь компаниям во внедрении принципов бережливого производства и финансовая поддержка в форме льготных кредитов Фонда развития промышленности в сумме до 300 млн. руб на срок до пяти лет под 1% годовых.

В ходе семинара по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (входит в состав нацпроекта «Производительность труда») заместитель генерального директора по аналитической работе и методологии АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Светлана Горчакова сообщила, что по итогам 2017 года производительность труда в России составила $24,1 на одного работающего в час. Это почти втрое ниже, чем в развитых странах. Так, в Германии и Великобритании этот показатель — около $60; в США он превышает $64. «Производительность труда — важный интегральный показатель, который отображает конкурентоспособность предприятий, — отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. — У Ростовской области хорошие стартовые позиции. С 2012 года, когда был издан приказ президента о долгосрочной экономической политике, предусматривающей повышение производительности труда, в Ростовской области этот показатель ежегодно рос не менее чем на 2%, обгоняя общероссийские показатели. По итогам 2017 года индекс производительности труда в Ростовской области составил 102,9%, в России в целом - 100,9%».

Максим Папушенко подчеркнул, что Ростовская область — промышленный регион. Обрабатывающая промышленность занимает в донском ВРП около 20%. Еще 11% приходится на АПК. В целом приоритетные для нацпроекта отрасли, в число которых входят также строительство и транспорт, обеспечивают 46% добавленной стоимости, которая создается в регионе.

Светлана Горчакова согласилась с тем, что, с точки зрения перспектив реализации национального проекта, Ростовская область «выглядит выигрышно», и отметила, что региональное министерство экономического развития уже успело создать и практически полностью укомплектовать кадрами Региональный центр компетенций (РЦК). Последний работает на базе Агентства инноваций Ростовской области. Его задача — тиражировать в регионе практики и технологии повышения производительности труда, полученные от экспертов ФЦК.

Достичь целей нацпроекта будет непросто, считает Светлана Горчакова. «С 2012 года производительность труда в России выросла всего на 1,5%, — сообщила она. — Повысить ее на 21% за пять лет — очень амбициозная задача. По нашим оценкам, в приоритетных секторах российской экономики работают около 14 тыс. активных компаний, соответствующих условиям участия в проекте. Вовлечь в его реализацию 10 тыс. из них — значит сделать повышение производительности труда национальной идеей».

Главным критерием для участия в проекте является выручка предприятия: она должна составлять от 400 млн до 30 млрд руб. в год. При этом не менее чем на 75% компанию должны контролировать резиденты РФ. Согласно планам ФЦК, самостоятельно он будет реализовывать проекты повышения производительности труда на

2 тыс. предприятий. Еще 4 тыс. компаний будут консультировать промышленные партнеры — Ростех, Росатом, концерн «Калашников» и др. Работой с остальными участниками проекта займутся региональные центры компетенций.

На первом этапе группа экспертов ФЦК совместно с топ-менеджментом предприятия выбирает бизнес-процесс, оптимизация которого обещает максимальный экономический эффект. В течение трех месяцев он подвергается диагностике: выявляются потери материальных, финансовых и временных ресурсов. Затем представители ФЦК оставляют предприятию «домашнее задание»: следуя рекомендациям, устранить причины низкой эффективности — и в течение следующих трех месяцев контролируют его выполнение. По итогам полугодия предприятие получает результат, выражающийся в экономии ресурсов, времени и снижении себестоимости и т. д. Помимо этого, ФЦК проводит обучение двух сотрудников компании принципам бережливого производства.

Участники семинара «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» отметили, что предприятия Ростовской области, которые вошли в проект на стадии его пилотной реализации, уже успели получить заметный экономический эффект. «На данный момент в проекте участвуют 17 предприятий несырьевого сектора донской экономики, — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. « Мы выбираем для участия в проекте предприятия, которые формируют экономику Ростовской области. В приоритетных отраслях у нас действуют около 400 предприятий, которые могут стать участниками нацпроекта. Мы планируем вовлечь в его реализацию 195 из них к 2024 году».

По словам руководителя производственной системы предприятия АО «Шахтинский завод “Гидропривод”» Андрея Кубича, завод подписал соглашение о реализации мероприятий по повышению производительности труда в рамках нацпроекта с концерном «Калашников» и «Росатомом». «Мы являемся поставщиком этих предприятий — они заинтересованы в повышении нашей конкурентоспособности», — объяснил на семинаре господин Кубич. По его словам, эксперты концернов выступили в качестве менторов, которые совместно с представителями компании выбрали наиболее сложные участки производства, провели анализ и приняли меры, чтобы повысить эффективность этих процессов. Завод, в частности, перешел на производство продукции малыми партиями, чтобы повысить оборачиваемость запасов, а станки переставили так, чтобы минимизировать количество перемещений сотрудников в течение смены. «За счет этого в течение последнего года производительность труда на предприятии выросла на 60%, а объемы незавершенного производства снизились на 30-40%, – рассказал господин Кубич. — Для нас это существенный результат, мы планируем распространить полученные от менторов инструменты повышения производительности труда на маркетинговую службу, склады и обслуживание станков».

Генеральный директор таганрогской компании «Полимерпром» (выпускает протекторы и муфты для обсадных и насосно-компрессорных труб, использующихся в нефтяной и газовой промышленности) Геннадий Бородин сообщил, что еще до начала участия в проекте его компания активно повышала производительность труда и увеличила этот показатель за последние четыре года вдвое. «После начала совместной работы с ФЦК за первые пять месяцев нынешнего года этот показатель увеличился на предприятии на 20%, это неплохой результат, — заявил господин Бородин. — Надеюсь, в перспективе при поддержке специалистов ФЦК мы достигнем большего. От участия в проекте мы ожидаем раскрытия потенциала, который сами не видим, может быть, из-за того что «замылился» взгляд».

В числе участников нацпроекта в Ростовской области — ряд предприятий волгодонского машиностроительного кластера, в частности, «Атоммашэкспорт» и «Топаз-сервис» (производство топливораздаточных колонок). По словам заместителя главы администрации Волгодонска по экономике Сергея Макарова, оба предприятия уже добились повышения эффективности производств. Первая компания за последний год снизила длительность производственного цикла почти в восемь раз — с 321 до 49 дней, вторая — втрое, с 31 до 10 дней.

Сергей Ухабов