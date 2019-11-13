Донской бизнес упакуют во франшизы

В южной столице прошел форум «Бизнес по франшизе в вопросах и ответах», организованный АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» при поддержке Правительства Ростовской области и регионального министерства экономического развития. Участники мероприятия сошлись во мнении, что франчайзинг — эффективный инструмент для запуска новых бизнес-проектов, а также для масштабирования бизнеса успешных предприятий. Региональные органы власти и институты поддержки готовы оказывать финансовую и консультационную помощь представителям малого предпринимательства.



Деньгам не хватает идей

Открывая форум, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что условия для предпринимательской деятельности, созданные на Дону в настоящее время, намного комфортнее тех, в которых работали бизнесмены еще пять лет назад. Дальнейшему улучшению бизнес-климата должен содействовать национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Предприниматели обращались к нам с жалобами на высокую стоимость заемных средств, мы учли эти пожелания и запустили льготные программы микрофинансирования под ставку от 3,25 до 6,5% годовых, которую предлагает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства,— заявил господин Папушенко.— Таких условий на рынке не было никогда». Среди других инструментов финансовой поддержки предпринимателей, действующих в Ростовской области, министр упомянул возможность заключить договор лизинга с региональной лизинговой компанией под 5% годовых на пять лет, услуги Гарантийного фонда Ростовской области, который предлагает на льготных условиях гарантии для получения банковских кредитов при отсутствии необходимого залогового обеспечения. Кроме того, АНО «РРАПП» обеспечивает консультационную поддержку предпринимателям, которые хотят получить федеральные или зарубежные гранты.

— Существует миф, что у потенциальных инвесторов не хватает средств для запуска бизнес-проектов, - добавил господин Папушенко.— Но на депозитах жителей Ростовской области лежит более 550 млрд рублей — это отложенный инвестиционный спрос, связанный с тем, что люди зачастую не знают, какой бизнес им открыть, с чего начать и как развивать свой проект. Решением может стать франчайзинг, ведь франшиза, по сути — это проверенная обкатанная бизнес-идея, обеспечивающая определенный уровень дохода.

Директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (РРАПП) Яна Куринова уточнила, что агентство лояльнее банков относится к финансированию проектов начинающих предпринимателей под бизнес-план на сумму до 1 млн рублей.

«Проверенная франшиза делает бизнес-план более перспективным. Наше агентство может быть очень полезно начинающим предпринимателям, среди которых много покупателей франшиз,— добавила она.— Также я хотела бы предложить создать портал франшиз в Ростовской области, чтобы информация о бизнес-идеях была более доступна жителям региона».

Период недоверия

Развитие франчайзинга в России идет более динамично, чем развитие малого и среднего предпринимательства в целом, хотя и связано с ростом суммарных оборотов небольших компаний. По данным заместителя Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Сергея Рака, за последние 10 лет число россиян, занятых в франчайзинговых проектах, выросло с 300 тыс. до 1 млн человек, количество торговых марок, развивающихся по франшизе, увеличилось с 400 до 2–2,2 тыс, численность объектов, открытых в рамках франчайзинговых договоров,— с 18 тыс. до 67 тыс. «Мы ожидаем дальнейшего бурного роста числа объектов и занятых,— добавил заместитель директора РАФ,— и, поскольку сейчас на рынке к франчайзинговым схемам сложилось некоторое недоверие, большую роль в этом сыграют меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе — доступ к госзакупкам для небольших компаний».

Максим Папушенко уточнил, что за последние два года объем государственных контрактов, заключенных в Ростовской области с субъектами малого и среднего бизнеса, достигло 7 млрд руб. «Обеспечение спроса — тоже форма государственной поддержки,— пояснил господин Папушенко.— Также эту роль играет развитие необходимой бизнесу инфраструктуры. Малые и средние предприятия не могут самостоятельно строить дороги, инженерные сети, прокладывать линии связи — всего этого они ждут от государства, и наша задача — оперативно реагировать на запросы бизнес-сообщества».

Сергей Рак отметил, что российское законодательство, регулирующее франчайзинговый рынок, можно считать одним из лучших в мире. При этом зачастую предприниматели считают порядок получения государственной поддержки слишком сложным и предпочитают обращаться за финансированием в банки. «Чтобы система господдержки новых, в том числе, франчайзинговых проектов, работала эффективнее, предприниматели должны активнее за этой поддержкой обращаться, а также обмениваться опытом и высказывать свои пожелания относительно того, как она должна работать,— заявил господин Рак.— Это позволит развивать систему».

Движение вверх

Помимо надежности, франчайзинг обеспечивает бизнесу возможности для развития. Франчайзерам он позволяет масштабировать свои проекты и выводить свои торговые марки на новые рынки, в том числе — зарубежные. Например, основатель сети клубов раннего развития «Бэби-клуб» Юрий Белонощенко рассказал, что в настоящее время партнеры сети развивают проект в Праге, ориентированный на русскоязычные семьи, а также планируют открытие центра в Калифорнии. В общей сложности в сеть «Бэби-клуб» сейчас входят 195 клубов в разных регионах России, включая Ростовскую область, и 25 клубов находятся на стадии запуска. Господин Белонощенко отметил, что государство готово к диалогу с малым бизнесом и к тому, чтобы учитывать пожелания предпринимателей. «Иногда начинающих бизнесменов отталкивает от идеи получить господдержку мысль о том, что сделать это будет сложно, что потом придется постоянно иметь дело с большим количеством проверок,— предположил господин Белонощенко.— Но это всегда вопрос взаимодействия с государством. Наш опыт показывает, что Министерство образования России часто интересуется тем, чего нам не хватает с точки зрения поддержки или нормативной базы, мы всегда можем обмениваться опытом с его представителями и высказывать свои пожелания. Другое дело, что заниматься этим бизнес должен консолидировано — один в поле не воин».

Франчайзи, со своей стороны, получает возможность ускорить запуск своего бизнес-проекта или повысить его эффективность за счет переформатирования в соответствии с требованиями франшизы. Ирина Тютюнова, франчайзер, совладелица сети барбершопов «Z_1», сообщила, что партнеры сети начинают получать прибыль и, соответственно, возврат инвестиций уже со второго месяца работы. «На самостоятельное создание бизнес-модели и всего того, что вы получаете вместе с франшизой, у предпринимателя ушло бы несколько месяцев работы»,— заявила госпожа Тютюнова.

Управляющий ТЦ Metro Cash & Carry в Ростове-на-Дону Виктория Помникова рассказала, что запуск франчайзинговой сети магазинов у дома «Фасоль» был связан с потребностью в готовой модели бизнеса у клиентов Metro C&C. «Чтобы вселить в наших партнеров уверенность в завтрашнем дне и сделать их более успешными, мы с 2010 года начали оказывать консультационную поддержку в рамках проекта «Школа торговли»,— сообщила госпожа Помникова. – Именно готовность партнеров к изменениям и наш опыт в российском ритейле логично привели нас через два года к созданию собственной франшизы».

Сейчас в сети «Фасоль» — более 1,5 тыс. магазинов в 65 регионах России. Из них в Ростовской области открыто 94 и еще 14 — в стадии подготовки к открытию «с нуля» или после переформатирования. По словам Виктории Помниковой, за последние три года заметно выросло количество партнеров сети «Фасоль», для которых открытие магазина по данной франшизе становится стартапом. 60% франчайзи – семейный бизнес, от успешности которого зависит бюджет конкретной семьи, поэтому высокий уровень надежности имеет особое значение. Франчайзинговая модель бизнеса, как нельзя лучше соответствует этому требованию.

По словам Сергея Рака, мировой и российский опыт показывает, что в течение первых пяти лет после запуска с рынка уходят 80% новых оригинальных бизнес-проектов. Среди франчайзинговых проектов за тот же срок закрываются только 20%.

Павел Лысенко, Дарья Голякова