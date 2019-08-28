Британское правительство может приостановить работу парламента до «Брексита»

Правительство Великобритании обратится к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента до 14 октября для реализации «Брексита», сообщил BBC. The Guardian отмечает, что встреча может пройти в шотландской летней резиденции королеве в Балморале.

Такая мера не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода страны из ЕС без соглашения о «Брексите».

Первоначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. Его перенесли на 31 октября в связи с тем, что парламент трижды отклонил соглашение по «Брекситу». Один из наиболее серьезных пунктов договора — положения о границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которая остается в ЕС).

О критике премьер-министром условий «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон вступил в спор по переписке».