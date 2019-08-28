Батенинский жилмассив на Лесном проспекте обрел статус памятника регионального значения

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга включил в единый госреестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения исторический ансамбль «Батенинский жилмассив» на Лесном проспекте, 37. Государственная историко-культурная экспертиза была выполнена по заказу КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, сообщили в комитете.

Жилмассив был построен в стиле конструктивизма в период с 1929 по 1933 годы. Комплекс включает в себя девять жилых каменных пятиэтажных корпусов для рабочих. Один из крупнейших в предвоенном Ленинграде, Батенинский жилмассив организует пространство двух жилых кварталов, разделенных Диагональной улицей. Комплекс сохранился до настоящего времени в целостности со всеми оригинальными особенностями реализованных проектных объемно-планировочных и архитектурных решений.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что статус памятников регионального значения в Петербурге также обрели четыре здания в Адмиралтейском, Центральном, Выборгском и Василеостровском районах города.