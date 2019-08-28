Рабочий погиб при обрушении здания в Новосибирске, судьба восьми неизвестна

Один человек погиб и один пострадал при обрушении реконструируемого здания в Новосибирске, судьба восьми неизвестна, сообщили в МЧС. Правительство Новосибирска подтвердило гибель человека и добавило, что пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц. Источник «Интерфакса» сообщил, что жертвами обрушения могли стать до трех человек.

Региональное управление МЧС отметило, что обрушение произошло в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции. «Часть здания находится на реконструкции, часть здания снесена. Произошло обрушение стены из бетонных блоков, обложенных кирпичом, в котлован»,— говорится в сообщении ведомства. Сейчас спасатели занимаются разбором завалов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Инцидент произошел в 12:20 по местному времени. По данным СКР, в обеденное время по Ударной улице проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, подрядная организация в рамках муниципального контракта вела строительные работы по реконструкции здания насосной станции.

Константин Воронов, Новосибирск; Алина Чупанова