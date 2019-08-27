Анапские полицейские за секс с несовершеннолетней помещены в СИЗО

Все трое сотрудников ППС ОМВД по городу Анапы, участвовавшие в предполагаемом понуждении 17-летней спортсменки к действиям сексуального характера, помещены в следственный изолятор курорта. Об этом на совещании в городской администрации сообщил заместитель начальника ОМВД по городу Анапе Дмитрий Коркишко.

Глава курорта Юрий Поляков считает, что данный инцидент не должен бросать тень на всю полицию города. «Здесь работает много профессионалов, опытных и порядочных сотрудников. А негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона!» - заявил градоначальник.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в ночь на 26 августа три сотрудника полиции, находясь при исполнении, патрулировали один из пляжей поселка Витязево, где якобы застали за занятием любовью 17-летнюю волейболистку из «Волей Града» и ее совершеннолетнего партнера. Как сообщили в СУ СКР по краю, «полицейские, за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов», - говорится в релизе ведомства.

После того как девушка рассказала о случившемся тренеру, последняя вызвала полицию. Сотрудников правоохранительных органов тут же уволили из ОМВД по Анапе за поступок, порочащий честь мундира. В отношении двоих полицейских, предположительно, непосредственно участвующих в действиях сексуального характера, возбуждено уголовное дело по части 2 статью 133 УК РФ. Решается вопрос об увольнении из органов их непосредственных начальников. На время служебной проверки от обязанностей отстранен начальник ОМВД по городу Анапа Андрей Рапп.

Василий Хитрых