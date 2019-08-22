Власти Орла решили расторгнуть контракт по ремонту моста «Дружба»

Мэрия Орла планирует в односторонне порядке расторгнуть контракт по капитальному ремонту моста «Дружба» с ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) с 27 августа, сообщила пресс-служба орловского горсовета. По словам вице-мэра Евгения Гришина, «с подрядчиком достигнута договоренность об оставлении на объекте специализированного крана, который планируется использовать для дальнейших работ». Местные власти заключил с РГС контракт стоимостью 293,1 млн руб. в июле 2018 года. Согласно документу, подрядчик должен сдать объект к концу 2019-го. При этом в ходе работ компании было выдано 15 предписаний об устранении недостатков, а в арбитражный суд Орловской области подан иск о взыскании с РГС 200 тыс. руб. штрафа «за неисполнение обязательств муниципального контракта в части отсутствия защитного брезентового экрана под пролетными строениями моста». Кроме того, подготовлен иск о взыскании 1,4 млн руб. пени за срыв сроков производства работ. В начале августа 2019 года правительство Орловщины рекомендовало мэру Александру Муромскому расторгнуть контракт с РГС из-за низких темпов работ, отставания от графика и переноса сроков завершения ремонта. Как уточнили в пресс-службе горсовета, теперь властям предстоит провести экспертизу «для оценки состояния моста, которая позволит определить дальнейшие работы на этом объекте».

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Александр Прытков