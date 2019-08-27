РБК: Титов попросил Чайку проверить выплаты по долгам Спецстроя

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить использование бюджетных средств, полученных по госконтрактам предприятиями, ранее подчиненными ликвидированному Федеральному агентству специального строительства (Спецстрой). После ликвидации Спецстроя предприятия передали в ведение Минобороны, которое должно было взять на себя судебные обязательства агентства.

В сообщении, на которое ссылается РБК, говорится о поступающих от предпринимателей жалобах на отсутствие оплаты по исполненным госконтрактам от нескольких главных военно-строительных управлений (ГВСУ). Отмечается, что задолженность Спецстроя «не исчезла и исчисляется миллиардами рублей». В частности, ГВСУ №14 должно контрагентам 7,8 млрд руб., ГВСУ №12 — 3,33 млрд. руб., ГВСУ №7 — 1,72 млрд руб., ГВСУ №8 — 650 млн руб.

Как уточняет бизнес-омбудсмен, ранее Московская городская военная прокуратура попросила департамент строительства Минобороны проверить обоснованности бюджетных расходов ФГУП ГВСУ №14, ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» и ФГУП «ЦПО при Спецстрое». ГВСУ №14 утверждает, что «не выплачивает долги, так как деньги предприятия находятся только на отдельных счетах, открытых в рамках государственного оборонного заказа».

Спецстрой был ликвидирован в ноябре 2016 года указом президента России Владимира Путина. 28 сентября 2017 года Минобороны завершило ликвидацию Спецстроя. В отношении нескольких бывших руководителей агенства возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в злоупотреблениях и получении взяток.

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