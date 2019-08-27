По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Формматериалы» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 1991 года. Занимается добычей песка с 1989 года. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал — 16,9 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 125,6 млн руб. Владельцем 37,5% является Ольга Ивантеева, еще по 12,5% у гендиректора Андрея Бережного, Александра Беляева, Сергея Горбунова, Юрия Кириллова и Игоря Труфанова. В июне 2019 года компания запустила в облцентре завод по производству сухих строительных смесей мощностью 250–300 тыс. т в год.