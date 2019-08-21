Дело братьев Ванчуговых поступило в суд

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Руслана и Максима Ванчуговых, а также Сергея Гавриша. Их обвиняют по двум эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), пяти эпизодам ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица через подставных лиц).

При этом, как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, практически сразу же дело было перенаправлено в Санкт-Петербургский городской суд для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности, поскольку один из потерпевших является родственником судьи Василеостровского районного суда. Решение городским судом пока не принято.

Напомним, что братья Ванчуговы выступают в качестве фигурантов уголовного дела о хищении средств дольщиков ГК «Город». Следствие ранее оценило ущерб в размере около 832 млн рублей. Позже объем обвинения фигурантам дела вырос — было добавлено хищение права собственности на 1 тыс. квартир. Следствие оценило ущерб в совокупности размере около 3 млрд руб.