«Татнефть» ввела на «Танеко» вторую установку по переработке нефти на 6 млн тонн

Вторую установку по переработке нефти на 6 млн тонн запустили накануне на предприятии «Танеко» группы «Татнефть. В церемонии запуска, которая прошла в режиме видеосвязи с нижнекамским нефтеперерабатывающим предприятием, принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, говорится в сообщении правительства страны.

На установке планируется вырабатывать углеводородный газ, прямогонная бензиновая фракция, керосиновая и дизельная фракции, вакуумный газойль, гудрон. После запуска новой установки общая проектная мощность «Танеко» составит 15,3 млн тонн нефти в год, что в два раза больше прежних показателей.

Дмитрий Медведев сказал, что новое производство способствует «повышению энергетической безопасности нашей страны» и «стабилизации цен на внутреннем рынке топлива».

Напомним, что в первом полугодии 2019 года «Татнефть» увеличила добычу нефти на 3,82%

"Ъ-Казань"