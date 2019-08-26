На выборах президента в 2024 году могут ввести онлайн-голосование

В 2024 году электронное голосование могут задействовать на общефедеральных выборах, заявил «РИА Новости» руководитель общественного штаба по наблюдению за электронным штабом Илья Массух. В этом году онлайн-голосование проведут в трех округах Москвы на выборах в столичную думу. Если эксперимент будет удачным, то цифровые избирательные участки появятся и на выборах президента и Госдумы через пять лет.

«В принципе, система электронного голосования сейчас будет тестироваться на выборах в Мосгордуму, и, если эксперимент будет удачным, то мы учтем необходимые доработки и в принципе к какому-нибудь 2024 году можно провести эксперимент уже на общефедеральных выборах»,— уточнил господин Массух.

В единый день голосования 8 сентября в России пройдут выборы глав 16 субъектов, в 13 будут избраны заксобрания. Эксперимент по дистанционному электронному голосованию проведут в трех избирательных округах Москвы: №1 (Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново). Столичные власти трижды тестировали систему, предложив хакерам вознаграждение в 2 млн руб. за ее взлом.

Об итогах тестирования — в публикации “Ъ” «Хакеры проиграли электронные выборы».