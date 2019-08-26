Приставы разыскали уже более 20 должников в Москве с помощью камер на улицах

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) в Москве тестирует поиск должников при помощи городских камер видеонаблюдения. За первые шесть месяцев 2019 года таким образом были найдены 27 должников, сообщили “Ъ” в пресс-службе столичного управления ФСПП.

По данным ведомства, всего за полгода московские судебные приставы разыскали 2142 должника. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда приставам удалось найти 1609 должников).

Ранее сообщалось, что число невыездных должников с начала года резко выросло на 1 млн человек. Юристы объясняют это работой самих приставов и нежеланием россиян возвращать долги.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Сезон отпусков усложняет выплаты долгов».