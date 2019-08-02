Сезон отпусков усложняет выплаты долгов

Съездить за границу не могут как минимум 3,5 млн россиян — то есть население трех Омсков или, например, двух Екатеринбургов. Число невыездных должников с начала года резко выросло на 1 млн человек. Юристы объясняют это работой самих приставов и нежеланием россиян возвращать долги. При этом снять с себя ограничения оказалось гораздо сложнее, чем их заработать. Почему даже уплата долгов не гарантирует успешный вылет за рубеж? Разбирался Иван Корякин.

Август — непростое время для приставов: у россиян сезон отпусков, так что надо следить, чтобы должники остались в стране. Да и сами сотрудники ФССП едут отдыхать, так что нагрузка на систему вырастает многократно. Растет и число невыездных — за полгода их стало на миллион больше.

Из России не выпустят более 3,5 млн человек. Это заслуга как самих приставов, так и должников, которых все больше, говорит генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «Работа службы судебных приставов становится более автоматизированной. Начиная с определенного уровня задолженности — 30 тыс. — служба использует такую меру наказания как ограничение на выезд. Количество людей с денежными обязательствами перед государством действительно растет. Кроме того, служба в качестве мотивации продолжает использовать формат информационного давления».

Но получается это с переменным успехом. Даже если человек решает погасить свои долги и стать выездным, он сталкивается с некоторыми проблемами. Например, житель Москвы Сергей просто не может понять, сняли с него запрет или нет, говорит его юрист Екатерина Кулакова: «Деньги до службы судебных приставов доходят в течение трех-пяти рабочих дней. И, конечно, всем плательщикам рекомендовано гасить свои долги заранее. Это, к сожалению, проблема и безналичных систем расчета, и ФССП. Но на данный момент погасив задолженность, мы действительно не понимаем, разрешен ли выезд или нет».

Сама оплата не гарантирует успешной посадки в самолет. Необходима копия постановления о прекращении исполнительного производства. И получить эту бумагу довольно сложно, продолжает Кулакова: «Есть ли это снятие или нет, можно понять, только отстояв большую очередь в ФССП на прием лично к судебному приставу в виду того, что телефоны, которые указаны на сайте службы, недоступны, они абсолютно “мертвые”».

Что любопытно, это подтверждает сам глава службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По его словам, он недавно пошел в одно из подразделений инкогнито. И полчаса потерял в очереди, чтобы попасть на прием. Что произошло в кабинете самого пристава, он, впрочем, не сообщил.

Скорее всего, проблема с задолженностями не в бюрократии, а в самих гражданах: должник надеется, что про деньги забудут, и такое действительно случается. Есть и случаи, когда люди вылетают через Белоруссию, Казахстан — словом, делают все, чтобы не гасить долги. Для некоторых это вообще дело принципа, говорит старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков: «Существует много сервисов, которые могут в онлайн-режиме сообщать о том, что гражданину либо присвоен штраф, либо запрет выезда, либо ему пришло извещение по почте от суда. Но при этом граждане ничего не делают, они считают, что могут нарушать, совершать действия необдуманно, причем используя отговорку: я не знал, что это запрещено, тем более что меня наказали».

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Избавить россиян от очередей и кабинетов должен суперсервис «Цифровое исполнительное производство», который анонсировала ФССП. Он «охватит все жизненные ситуации должника». Непонятно, правда, какие еще ситуации не охвачены приставами.

С начала года россияне заплатили ради выезда за рубеж почти 45 млрд руб. долгов.