Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов. Он будет создан на базе существующей у компании инфраструктуры (складов, распределительных центров и автопарка). Пока проект находится на ранней стадии, сообщили РБК в «КДВ Групп».

Компания разметила на HeadHunter вакансию руководителя для проекта экспедиционно-курьерского бизнеса. В описании должности говорится, что речь идет о запуске с нуля клиентского сервиса доставки отправлений (посылок и малогабаритных грузов) за 24 часа. Руководитель нового сервиса будет напрямую отчитываться основному владельцу «КДВ Групп» Денису Штенгелову.

В «КДВ Групп» РБК подтвердили планы создания новой службы, но детали раскрывать не стали.

Томская «КДВ Групп» объединяет 15 фабрик, на которых выпускается 700 видов продукции, в том числе кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки. По собственным данным, каждый день компания производит 60 тыс. тонн продукции. По оценкам Forbes, выручка компании в 2018 году выросла на 13,8%, до 108,5 млрд руб.

Ранее стало известно, что «КДВ групп» планирует развивать свою сеть кондитерских «Баба Рома» по всей стране с привлечением франчайзи. Помешать успешному запуску проекта может большой объем инвестиций, требуемый для потенциальных партнеров. Для открытия одного заведения нужно около 6 млн руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «"КДВ групп" пригласит партнеров в кондитерские».