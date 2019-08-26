Главные новости к утру 26 августа

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, амнистия будет касаться только уголовных статей.

Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами на саммите G7 во французском Биаррице из-за своей позиции по возвращению к формату G8 с участием России. Господина Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. О ситуации.

Второй пакет санкций США в отношении России по «делу Скрипалей» вступил в силу сегодня, 26 августа. Санкции, в частности, предполагают ограничения на операции с госдолгом России. О новых санкциях.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об осложнении дорожной ситуации в Москве в последние дни лета. Отмечается, что сложнее всего будет с трафиком у ТЦ и детских магазинов.

О предстоящих 26 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.