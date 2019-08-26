СПЧ предложит Путину один из вариантов амнистии к 75-летию Победы

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Амнистия будет касаться только уголовных статей.

«Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту»,— заявил господин Федотов в интервью «РИА Новости». По его словам, такое решение Совет принял еще в апреле текущего года, подготовкой занимались две постоянных комиссии СПЧ.

Господин Федотов отметил, что преждевременно говорить о том, на кого может распространяться амнистия, поскольку СПЧ еще не определился. «Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией»,— сообщил он.

Глава СПЧ добавил, что сейчас, когда идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, нужно сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.