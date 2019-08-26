ЦОДД предупредил о росте трафика в Москве в последние дни лета

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об осложнении дорожной ситуации в Москве в последние дни лета. Отмечается, что сложнее всего будет с трафиком у ТЦ и детских магазинов.

«Пробки начнут возвращаться в Москву с 26.08 вместе с отпускниками, студентами и школьниками. Мы ждем, что трафик вырастет на 15-17%, или 100-125 тыс. машин в сутки на дорогах»,— говорится в сообщении ЦОДД (цитата по «Интерфаксу»).