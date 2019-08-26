Главные анонсы 26 августа

Состоится вторая попытка стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС). 24 августа намеченная стыковка «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС не удалась. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки менее 100 м, но затем он начал отходить.

О задачах робота «Федора» на МКС

В Москве Пресненский суд проведет слушания по уголовному делу блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. По мнению следствия, после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы 30-летний господин Синица опубликовал в Twitter, в котором призывал к насилию в отношении детей силовиков. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия»). Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. О реакции властей на акции протеста

Басманный районный суд Москвы рассмотрит дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 14 млрд руб. 16 августа суд отказал господину Кузнецову в рассмотрении его дела в особом порядке. Против этого выступили представители прокуратуры и правительства Подмосковья, которое экс-чиновник едва не довел до банкротства. Таким образом, уголовное дело будет рассмотрено в обычном порядке, а его главный фигурант по совокупности может получить больше десяти лет заключения. Подробнее

Арбитражный суд Амурской области проведет предварительные слушания по иску банка «Восточный», мажоритарным акционером которого сейчас является «Финвижн» Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Как Майкл Калви лишился банка «Восточный»

Чем известен Майкл Калви Читать далее

Как ожидается, вступит в силу второй пакета санкций США по «делу Скрипалей». Санкции, в частности, предполагают ограничения на операции с госдолгом России. США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России. Американским банкам будет запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России. Как американские конгрессмены потребовали срочно ввести новые санкции против России

В Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту. Они обсудят состояние перспективы дальнейшего развития двусторонних связей, в частности вопросы продвижения взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.