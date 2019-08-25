Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Всего палестинские радикалы выпустили три снаряда. «Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Две из них были перехвачены системой воздушной обороны "Железный купол"»,— сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

В городе Сдерот, селении Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом звучала сирена.

Израиль и Палестина регулярно наносят друг по другу удары. В мае произошла эскалация конфликта, сектор Газа за сутки, 4 мая, выпустил около 400 ракет по территории Израиля. В ответ Израиль атаковал около 200 объектов движений «Хамас» и «Исламский джихад» (запрещено в России, признано террористической организацией). В конце месяца сторонам удалось договориться о перемирии на полгода.

О возможных вариантах разрешения конфликта — в публикации “Ъ” «Миру на Ближнем Востоке нужны деньги».