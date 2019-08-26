«Доверие» лишилось колес

Судебные приставы арестовали автомобили управляющей компании ООО «Доверие», которая обслуживает более 90 многоквартирных домов в Невском и Пушкинском районах, за долг размером 200 млн рублей перед ГУП «ТЭК СПб». Эксперты отмечают, что за последнее время это крупнейший арест имущества УК, который свидетельствует об усилении работы энергетиков с проблемой неплатежей.

Стоимость арестованного имущества «Доверия» судебные приставы оценили в 1,2 млн рублей. Они предупредили генерального директора УК, что в случае непогашения задолженности машины могут быть реализованы в счет долга. По данным ГУП «ТЭК», «Доверие» задолжало за отпущенную теплоэнергию 200 млн рублей.

«Доверие» обслуживает более 90 многоквартирных домов в Невском и Пушкинском районах Петербурга, а также более 30 многоквартирных домов в Ленинградской области. Управляющая компания входит во всероссийский многопрофильный холдинг в сфере ЖКХ — ПАО «ГИТ». В эту структуру также включены ООО «УК "Невская 40"», ООО «УО "Профсервис"», ООО «УК Евротракт». Несмотря на то, что ГИТ является крупнейшей частной компанией в сфере управления недвижимостью в Северо-Западном регионе, долг управляющих компаний холдинга за поставленную тепловую энергию перед ГУП «ТЭК» превысил 727 млн рублей.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов говорит, что применение обеспечительных мер в отношении УК, сформировавших значительные долги перед поставщиками ресурсов, в принципе не является большой редкостью и достаточно широко применяется. «Однако чаще всего арест накладывается на имущество без права свободного распоряжения, но при условии беспрепятственного использования. То есть отчуждать и передавать третьим лицам такое имущество нельзя, а использовать можно. Причина такой "снисходительности" достаточно проста: в противном случае управляющая компания может попросту оказаться неспособной исполнять свои прямые обязательства по обслуживанию жилого фонда и населения»,— уточняет господин Пахомов. По словам эксперта, такие мягкие меры в отношении должников редко способствуют росту платежной дисциплины, поэтому сейчас формируется принципиально новая практика: в марте этого года московский суд впервые арестовал имущество собственника управляющей компании, сформировавшей задолженность перед МОЭК. Теперь крупный арест имущества УК произошел в Петербурге.

Другой случай, который свидетельствует об усилении работы энергетиков с проблемой неплатежей УК, произошел в июле этого года (см. “Ъ” от 23.07.2019). ГУП «ТЭК» привлекло к субсидиарной ответственности руководителя ООО «Петерпайп-Инжиниринг» Антона Бысова за нарушение сроков выполнения работ. Суд постановил взыскать с него более 100 млн рублей в пользу предприятия и других кредиторов, что, по оценке ГУП «ТЭК», является одним из самых крупных взысканий долгов по этому механизму в Петербурге.

Алексей Кириченко