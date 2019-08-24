ТАСС: МАК готовит рекомендации по улучшению безопасности полетов в Жуковском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в рамках отчета о происшествии с самолетом Airbus A-321 «Уральских авиалиний» подготовит ряд рекомендаций по улучшению безопасности полетов в аэропорту Жуковский. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, речь идет об орнитологической ситуации. Ранее сообщалось, что специалисты МАК уже закончили работу с бортовыми самописцами севшего в поле лайнера.

Напомним, 15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».