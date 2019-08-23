Минкомсвязи и силовики согласовывают параметры для внедрения частот 4,4–4,9 ГГц для 5G

Минкомсвязи отдает приоритет использованию для внедрения 5G частот в диапазоне 4,4–4,9 ГГц, параметры согласовываются с силовыми ведомствами, сообщил журналистам замглавы министерства Олег Иванов. «Сейчас упор на 4,4–4,99 ГГц. Здесь военные и другие силовики пошли навстречу, и мы с ними согласовываем все необходимые параметры»,— сообщил он.

По словам господина Иванова, эта полоса качественно соответствует «золотому диапазону» частот 3,4–3,8 ГГц. Замминистра не исключил в будущем использования полосы 3,4–3,8 ГГц. Однако конверсия этих частот не будет быстрой, сказал Олег Иванов.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от прогресса».

Подробнее — в публикации “Ъ” «5G восточной частоты».