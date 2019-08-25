Следуя клятве Гиппократа и законам робототехники

Старение населения, развитие технологий и нехватка младших медицинских работников привели к буму в разработке роботов для больниц и домов престарелых. Два основных направления их использования — это выполнение простейших операций по уходу и развлечение пациентов.

Имперский колледж Лондона создает робота, который поможет решить проблему нехватки младшего медицинского персонала. Как сообщает Bloomberg, аппарат оснащен двумя механическими руками, которые будут выполнять довольно сложные и тонкие действия, а также анимированным лицом и специальными сенсорами, анализирующими поведение людей и распознающими желания пациента. Роботов планируют использовать для помощи пожилым людям или людям с ограниченными возможностями. Пока аппарат находится в стадии разработки, ученым еще предстоит убедиться, что он безопасен.

«Есть растущая потребность в технологиях, которые позволят людям сохранять свою независимость и тем самым удовлетворят основополагающее человеческое стремление к приватности и достоинству»,— считает директор лаборатории по разработке персональных роботов Имперского колледжа Яннис Демирис.

Персональными называют роботов, предназначенных для помощи конкретным людям. По мнению господина Демириса, большое значение для таких роботов имеют искусственный интеллект и машинное обучение. Механические помощники пожилым людям и людям с ограниченными возможностями особенно актуальны в условиях старения населения. Проекты такого типа развивают самые разные институты и компании. Так, Технологический институт Джорджии разработал робота, который помогает людям одеваться. «Более миллиона американцев ежедневно нуждаются в помощи с одеванием из-за травм, болезней или пожилого возраста»,— заявили в институте Джорджии.

Этому роботу, названному PR2, понадобился всего один день, чтобы научиться надевать одежду на пациентов: для этого он проанализировал около 11 тыс. специально воспроизведенных примеров.

Довольно далеко по пути создания роботизированных помощников для пожилых людей продвинулась Япония. Человекоподобный робот Pepper, разработанный SoftBank Robotics, используется уже более чем в 500 японских домах престарелых. Аппарат применяется не для ухода за пожилыми людьми, а для их развлечения — игр, упражнений, простейших разговоров. Разработку роботов для помощи пожилым людям финансирует и правительство Японии — к 2025 году в социальных учреждениях прогнозируется нехватка около 380 тыс. сотрудников.

Создаваемый израильской компанией Intuition Robotics робот-компаньон ElliQ также предназначен для развлечения пожилых людей. ElliQ состоит из дисплея и колонки и не выглядит как робот — он реагирует на голосовые команды, выдает рекомендации и напоминания. Например, предлагает пройтись или послушать музыку, напоминает о приеме лекарств, рассказывает новости. С его помощью родственники могут через приложение следить за состоянием пожилого человека.

По данным Международной федерации робототехники, еще в 2016 году весь рынок роботов-помощников для пожилых и людей с ограниченными возможностями составлял лишь $19,2 млн. К 2035 году он может составить $3,8 млрд в одной только Японии. Уже к 2021 году выручка рынка медицинских роботов (роботы-помощники составляют лишь часть его) достигнет $2,8 млрд.

«Потенциально это огромный рынок. Все сталкиваются со старением населения. Очевидно, что роботизация — часть пакета мер для удовлетворения этих потребностей»,— считает директор Оксфордского института по вопросам старения населения Джордж Лисон.

В то же время у роботов-помощников есть и ограничения, причем, по мнению многих экспертов, преодолеть их удастся не скоро. «Есть много способов, с помощью которых технологии могут усовершенствовать уход и сделать его более эффективным, но сейчас — и возможно, так будет всегда — ничто не заменит человеческого прикосновения, когда речь идет о личной гигиене»,— отмечает Каролина Абрахамс, директор по благотворительности британской организации Age U.K., оказывающей помощь пожилым людям.

Яна Рождественская