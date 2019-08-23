AliExpress выделил российских покупателей

AliExpress ввел для российских покупателей бесплатный возврат покупок. При этом руководство компании пока никак не пояснило свой шаг. Отказаться от товара можно будет в течение двух недель после его получения. До этого при возврате покупки нужно было доказать причину возврата и после дождаться ответа на претензию. Россия стала первой страной, в которой AliExpress сделал доступной услугу бесплатного возврата — до этого такая привилегия была только у самого Китая.

Вводя такое правило, онлайн-платформа планирует мотивировать покупателей на более крупные покупки, пояснил представитель AliExpress в России Антон Пантелеев: «РФ — самый большой рынок для компании, поэтому здесь тестируются и вводятся в самую первую очередь все нововведения, которые важны для наших покупателей. В Китае эта услуга уже какое-то время работает на платформе Alibaba. Мы хотим сделать жизнь покупателей удобнее. Очень многие желающие купить у нас одежду долго сомневаются, а иногда даже не совершают покупку вовсе из-за того, что не могут определиться с размером. Второй момент — когда покупатели хотят приобрести более дорогую одежду или технику, то они не всегда могут быть уверены в том, как товар выглядит. Что-то пользователи хотят посмотреть вживую, что-то — потрогать или померить. С введением такой услуги у клиентов сервиса появится стопроцентная уверенность в том, что покупку всегда можно будет вернуть, если товар не подошел по размеру, цвету или даже по ощущениям.

За это не нужно будет дополнительно платить и ничего не потребуется объяснять».

Сейчас средняя стоимость покупок россиян на AliExpress составляет $10. Китайский онлайн-ритейлер принял правила игры российских площадок, считает соучредитель аналитической компании Data Insight Борис Овчинников: «Тут есть важный нюанс: у большинства российских ритейлеров есть возможность бесплатного отказа при получении. Это можно сделать, придя в магазин или пункт выдачи, либо через услуги курьера. Как правило, в таком случае ничего не нужно дополнительно оплачивать.

В ситуации с AliExpress история противоположная, поэтому он пытается выровнять условия возврата по отношению к внутрироссийским ритейлерам.





Это актуальная задача на ближайшие годы: сейчас можно говорить о том, что внутрироссийские онлайн-покупки растут быстрее, чем покупки на AliExpress. Со стороны Китая это, конечно, попытка изменить ситуацию».

По данным AliExpress, на текущий момент ее услугами пользуются около 20 млн россиян.

Андрей Загорский