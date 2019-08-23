Комиссия Госдумы заявила о новых данных о вмешательствах в дела РФ извне

Новые материалы о фактах вмешательства в дела РФ извне поступают в распоряжение комиссии Госдумы по расследованию таких фактов, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «Новые материалы информации по вопросу работы комиссии поступают к нам в распоряжение»,— сказал он на первом заседании комиссии (цитата по «РИА Новости»).

Госдума подготовила зеркальный ответ на обвинения в предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в США. В понедельник, 19 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о незамедлительном создании парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

Подобнее — в публикации “Ъ” «Дума вмешалась во вмешательство».