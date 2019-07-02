«Татнефть» в первом полугодии 2019 года увеличила добычу нефти на 3,82%

Группа компаний «Татнефть» в первом полугодии 2019 года нарастила добычу нефти до 14,8 млн тонн нефти, что на 3,82% больше по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Как сообщает пресс-служба группы, при этом головная компания, ПАО «Татнефть», добыла 14,6 млн тонн.

В июне компания добыла 2,494 млн тонн нефти, группа — 2,519 млн тонн.

За шесть месяцев построено и сдано 282 скважины, в том числе по эксплуатационному бурению — 200 скважин, по бурению на битум — 78 скважин.

Группа «Татнефть» в 2019 году в связи со сделкой ОПЕК+ планирует сохранить добычу на уровне 2018 года (29,5 млн тонн), а доля головной компании составит 29,2 млн тонн. «Доки» компании за пределами Татарстана, как ожидается, добудут 300 тыс. тонн нефти. Этот показатель также равен объему 2018 года.

“Ъ-Казань”