Зеленский лично занимается вопросом обмена задержанными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые результаты договоренностей по обмену удерживаемыми лицами с Россией должны появиться в скором времени. «Я этим занимаюсь лично... Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу загадывать»,— сказал он журналистам (цитата по УНН).

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну»,— отметил господин Зеленский.

Во время общения с представителями ветеранских и волонтерских организаций он также отметил, что Киев занимает жесткую позицию по возвращению Крыма. «Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим»,— сказал президент Украины (цитата по ТАСС).

Напомним, Россия и Украина активизировали процесс обмена заключенными. Договоренности между странами были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. В обмене в том числе могут участвовать моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Украинского режиссера Олега Сенцова предположительно в списках не будет. Накануне адвокат сообщил, что России вернут Александра Баранова, Максима Одинцова и Евгения Мефедова.

О подготовке к обмену заключенными читайте в материале “Ъ” «Обмен бренными».