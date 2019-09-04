На дальних рубежах

Для «Почты России» логистика — критически важное направление работы и развития. Вместе с ВТБ почтовый оператор инвестирует более 20 млрд руб. в строительство 38 логистических центров общей площадью более 400 тыс. кв. м. На Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера от того, как налажены логистические процессы, зависит не только получение в срок посылки из-за рубежа, но и обеспечение жителей удаленных районов необходимыми продуктами и ресурсами.

Глобальные инвестиции

Рынок электронной торговли продолжает стремительно расти. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году он показал наибольший прирост за десять лет — 59% год к году, показатель достиг 1,66 трлн руб. У Института Гайдара более скромные оценки — 1,17 трлн руб., однако также фиксируются двузначные темпы роста. Впрочем, до сих пор e-commerce составляет около 5% в объеме всей российской розничной торговли, оборот которой в 2018 году, по данным Росстата, составил 31,5 трлн руб.

Почтовый ящик у Авачинского вулкана Фото: Почта России

Сегодня «Почта России» является значимым игроком на рынке e-commerce. В 2018 году она обеспечивала доставку 71% товаров из интернет-магазинов. Сейчас предприятие поставило перед собой задачу максимально сократить сроки доставки отправлений — до одного-двух дней, а в случае утреннего заказа — день в день. Для этого совместно с банком ВТБ «Почта России» учредила компанию «Национальные логистические технологии». В течение двух лет она запустит сеть из 38 логистических центров в 34 городах России, общая площадь которых составит 400 тыс. кв. м. По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, глобальный инфраструктурный проект охватит более 80% населения страны.

Среди 38 логистических центров будет семь крупных хабов, которые расположатся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Такие хабы отличают полная автоматизация сортировки и всех процессов и статус места международного почтового обмена.

Автомобиль «Почты России» на переправе в Приморском крае Фото: Почта России

Один из них появится в Хабаровске. Строительство логистического центра завершится в 2020 году. Масштабный инфраструктурный проект поспособствует развитию грузовой логистики этого региона и позволит создать около 800 высокотехнологичных рабочих мест.

«Долгосрочная программа развития "Почты России" до 2023 года предполагает инвестиции в логистику в размере 48 млрд руб. Данные средства будут направлены на модернизацию логистической инфраструктуры, обновление авто- и железнодорожного транспорта, развитие провозных мощностей и информационных систем»,— уточняет заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Игорь Чебунин.

Цифровизация логистики

На сегодняшний день «Почта России» завершила внедрение современной логистической информационной системы на всей территории страны. Новый программный продукт позволяет с помощью математической модели заранее рассчитать и спланировать наиболее эффективный маршрут и способ (ж/д, авто, авиа) пересылки почтовых отправлений в любую точку России.

Вид на отделение «Почты России» Фото: Почта России

«Внедрение новой системы дает возможность планировать время и стоимость доставки каждого почтового отправления, выбирая наиболее оптимальные маршруты. Это позволяет не только выдерживать контрольные сроки пересылки, но и по некоторым направлениям доставлять почту быстрее норматива, а также выявлять узкие места в производственно-логистической сети предприятия и оперативно устранять их. Более того, система позволяет сократить затраты на логистику, что сказывается на общем снижении производственных расходов»,— отмечает Игорь Чебунин.

Через снега и расстояния

По собственным данным предприятия, число отправлений, которые обработали территориальные управления Почты совокупно в девяти регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера (Чукотка, Хабаровский край, Сахалинская область, Якутия, Приморье, Магаданская область, Камчатка, Еврейская автономная область и Амурская область), в 2018 году выросло на 4,65%, до 42,8 млн штук. Развитие логистической инфраструктуры «Почты России» в этих регионах вдвойне важно в силу огромных расстояний между населенными пунктами и непростых климатических условий.

Чукотский автономный округ, территория которого относится к районам Крайнего Севера, является одним из самых сложных регионов для работы. Логистика здесь является настоящим вызовом для почтового оператора. Сейчас в Чукотском филиале «Почты» насчитывается 48 отделений почтовой связи, 36 из них находятся на отдаленных территориях. В филиале работают 300 человек, а население всего автономного округа составляет около 50 тыс. человек. «Все почтовые отделения Чукотского филиала работают в населенных пунктах, которые являются труднодоступными и не имеют регулярного транспортного сообщения, что осложняет доставку посылок и корреспонденции. Тем не менее число отправлений, которые обрабатывают сотрудники «Почты России» на Чукотке, также растет: с 564 тыс. в 2017 году до 639 тыс. в 2018 году»,— отмечает директор макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Максим Костин.

Работа отделения «Почты России» Фото: Почта России

В Анадырь, административный центр Чукотки, почта доставляется пассажирскими самолетами из Москвы, Хабаровска, Магадана, а в ряде случаев используются грузовые самолеты Почты Ту-204. Почтовые грузы сортируются на логистическом участке, расположенном непосредственно на территории аэропорта Анадырь.

Внутри региона для доставки отправлений используется полярная авиация, почтовое авиасообщение выполняется вертолетами и самолетами DHC-6 «Чукотских авиалиний». На земле действуют 44 маршрута для обмена между почтовыми отделениями в городах и поселках городского типа, в сельской местности их 33. Для перевозки используются все доступные виды транспорта, например «Газели», «УАЗы», вездеходы, судна на воздушной подушке, баржи, лодки и катера. Иногда маршрут прокладывается прямо по снегу и действует только при минусовой температуре (зимник). Самый длинный такой зимник пролегает до села Лаврентия Чукотского района: его протяженность может достигать 1,5 тыс. км по бездорожью. Жители сезонно труднодоступных территорий получают по почте продукты питания и товары первой необходимости.

Единственная инфраструктура

Автомобиль «Почты России» во время доставки почты в одном из отдаленных районов Фото: Почта России

Развитие логистических мощностей и возможностей для «Почты России» важно и потому, что на части регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера почтовые отделения являются единственной инфраструктурой для получения продуктов и услуг. Всего в этом макрорегионе насчитывается около 3,2 тыс. отделений почтовой связи. В 2,2 тыс. населенных пунктов Дальнего Востока предоставление банковских и социальных услуг осуществляется только «Почтой России», в 49 населенных пунктах почтовый оператор является единственной точкой реализации розничных товаров.

В связи с этим почтовый оператор уделяет особое внимание развитию реализации розничных товаров в своих отделениях, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Для повышения эффективности и удовлетворения потребностей местных жителей «Почта России» организует в отделениях отдельные розничные зоны, расширяет ассортимент и делает открытую выкладку. В прошлом году благодаря в том числе открытой выкладке товаров выручка от розничных продаж выросла более чем в два раза год к году. Основу продаж, по собственным данным Почты, составляют продукты питания и бытовая химия. Вместе с этим предприятие приступило к активной реновации розничных зон: если в прошлом году она затронула 10 отделений, то в 2019 году ее проведут в 298 отделениях.

Вид на отделение «Почты России» Фото: Почта России

Развивается и доставка необходимых населению товаров силами почтальонов. В июне их численность составляла 4,8 тыс., при этом активно продают розничные товары 68% из них. Реализация товаров при этом характеризуется внушительным средним чеком в 9,8 тыс. руб.— это самая большая сумма по России.

Валерий Шендеров