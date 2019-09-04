Экспертное мнение

Исполнительный директор фулфилмент-оператора Reworker Алексей Жуков:

— Проблемы логистики Крайнего Севера — обширные территории, большие расстояния между относительно небольшими населенными пунктами, слабая связывающая их транспортная инфраструктура. Проблема логистики Дальнего Востока — фактически его транспортная оторванность и неразвитость гражданской авиации, в частности малой авиации. Проблемы эти решаются развитием как складской, так и транспортной инфраструктуры, но тут же остро встает вопрос в целесообразности вложения инвестиций. Логистика работает на объеме, когда стоимость доставки делится между отправлениями: чем их больше, тем меньшая доля затрат приходится на каждое из них. Везти одно-два отправления допустим в Экимчан, что в 655 км от Благовещенска, выходит либо очень дорого, либо дорого и долго. Нужно, чтобы посылок было 1 тыс., а лучше — 10 тыс. Но как этого добиться, если население этого поселка меньше 1 тыс. человек? Конкуренции у Почты хватает, но, конечно же, на экономически выгодных направлениях, где есть возможность консолидировать достаточный посылочный трафик.