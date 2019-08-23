Главные новости к утру 23 августа

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%. По мнению экспертов, инфляция в этом году достигнет 4,6%, в следующем — 4%.

Мексиканская авиакомпания Interjet хочет продать свои самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100), сообщают источники «Ведомостей». В парке авиакомпании 22 российских лайнера, это единственный зарубежный эксплуатант SSJ 100. На их продажу Interjet решилась из-за тяжелого финансового положения.

Соцсеть Twitter подала жалобу в Верховный суд РФ на выписанный ей штраф 3 тыс. руб. за непередачу Роскомнадзору сведений о локализации персональных данных россиян. Юристы Twitter убеждены, что к иностранной компании нельзя применить нормы российского законодательства.

Московские студенты подали заявку на акцию против давления на университеты. Организаторы предложили даты 30, 31 августа или 1 сентября, места — памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловская площадь.

Представители США ведут с венесуэльскими чиновниками переговоры о смещении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников AP, США лишь хотят «усилить давление на режим Мадуро». Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры идут, но не раскрыл детали.

Симоновский суд Москвы не продлил арест основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Срок его ареста истекает сегодня, 23 августа, в 8:50. Об акции, за анонс которой арестовали политика,

Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда. Причиной тому в ГАЗе называют санкционные ограничения и падающий рынок.

О предстоящих 23 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.