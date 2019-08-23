Микроблоги оспорят микроштраф

Социальная сеть Twitter через адвоката подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на выписанный ей штраф в размере 3 тыс. руб. за непередачу Роскомнадзору сведений о локализации персональных данных россиян. Представляющие Twitter юристы настаивали, что к иностранной компании нельзя применить нормы российского законодательства. К этому может добавиться аргументация о том, что компания в принципе не хранит персональных данных, добавляют эксперты.

Как выяснил “Ъ”, советник в московском офисе юридической компании Dentons и адвокат Twitter в суде Мария Михеенкова 5 августа подала жалобу в ВС на постановление мирового судьи от 5 апреля 2019 года, следует из картотеки суда. Тогда суд признал Twitter виновным в нарушении ст. 19.7 КоАП (непредставление сведений). Судья пришел к выводу, что Twitter по запросу Роскомнадзора не предоставил информацию о локализации данных российских пользователей в РФ, и постановил оштрафовать компанию на 3 тыс. руб. Twitter оспаривал решение, но Таганский суд Москвы оставил его без изменений. 1 августа в Роскомнадзоре сообщили, что компания выплатила штраф.

Жалоба госпожи Михеенковой находится на рассмотрении, срок которого, согласно процедуре, может составлять от двух до трех месяцев, сообщили “Ъ” в пресс-службе ВС: «По результатам будет принято решение о передаче или об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании». Защитник Twitter и ее доверитель не ответили на вопросы “Ъ” о сути жалобы, пресс-служба штаб-квартиры Twitter отказалась от комментариев.

Закон о локализации персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. В его рамках в 2016 году в России заблокировали социальную сеть LinkedIn. В декабре 2018 года Роскомнадзор запросил сведения о локализации данных у Twitter и Facebook. За непредставление информации обе компании были оштрафованы на 3 тыс. руб. В июне депутаты внесли в Госдуму законопроект о гораздо более крупных штрафах за подобные нарушения — до 6 млн руб. для юридических лиц (до 18 млн руб.— за повторное нарушение).

Позиция защиты Twitter, как следует из постановления мирового суда, строилась вокруг того, что Роскомнадзор не имел права запрашивать информацию у компании, поскольку она является иностранным юридическим лицом без представительства в России.

Исходя из этого к компании не подлежат к применению нормы российского законодательства, настаивала защита. Впрочем, суды первой и второй инстанций не согласились с этими доводами. «Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств»,— гласит постановление мирового суда.

ВС ранее не рассматривал подобные жалобы, говорит юрист «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин. «И для социальной сети, и для Роскомнадзора это принципиальный вопрос, который обе стороны готовы довести до конца»,— уверен он. Впрочем, маловероятно, что ВС встанет на сторону Twitter, поскольку для этого нет предпосылок, скептичен юрист. «По российскому законодательству персональные данные наших граждан действительно должны храниться только на серверах, находящихся на территории России, и разночтений суды не допускают»,— констатирует господин Гришин. Доводы об отношении Twitter к американской юрисдикции не будут значимыми, почему Twitter настаивает именно на этом, «не совсем понятно», критичен юрист. «Услуги компании доступны в России, ее пользователи живут здесь, у сети есть сайт на русском языке — соответственно, на территории РФ Twitter должен вести деятельность по российским законам. На мой взгляд, позиция Роскомнадзора выглядит убедительнее»,— заключает он.

Позиция Twitter предположительно будет состоять в том, что компания не хранит персональные данные ни россиян, ни кого-либо еще, не исключает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он указывает, что Twitter разрешает использовать никнеймы и при регистрации фактически не вносить настоящих имен и другой информации, так что такое мнение компании было бы «небеспочвенно». «Для них это разбирательство, в отличие от других социальных сетей, где персональные данные более ярко выражены, имеет смысл, поэтому решение обратиться в ВС неудивительно»,— рассуждает омбудсмен. Поэтому, резюмирует он, каким бы ни оказалось решение по поводу Twitter, не факт, что оно будет относиться и к оштрафованной по тому же закону Facebook.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый