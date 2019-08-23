«Ведомости»: единственный зарубежный эксплуатант SSJ 100 хочет их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet хочет продать имеющиеся у него российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Interjet — последний иностранный эксплуатант SSJ 100. В парке авиакомпании — 22 российских лайнера. Продать их Interjet решила из-за тяжелого финансового положения.

Источники «Ведомостей» расходятся в оценке того, сколько лайнеров хочет продать компания. Двое собеседников утверждают, что Interjet выставит на продажу все свои SSJ 100. Другой источник уточняет, что один самолет был поврежден и пущен на запчасти, поэтому продать можно 21 лайнер. Еще один источник заявил, что Interjet хочет продать 14 самолетов, а семь оставить. В поиске покупателей компании помогает производитель SSJ 100 — «Гражданские самолеты Сухого» («дочка» Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК), добавили два собеседника газеты.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, только шесть принадлежащих Interjet SSJ 100 продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять — с осени 2018 года, три — с зимы, еще один — с марта 2019-го.

Interjet покупала самолеты по $23,5 млн за штуку. Сейчас компания хотела бы продать их по $16–17 млн. По словам одного из источников «Ведомостей», покупку лайнеров изучала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Представитель ГТЛК, однако, это не подтвердил, сказав, что компания «на данный момент не готова оценить возможность такой сделки». Представитель Interjet Джульета Пенья пока никак не прокомментировала информацию.

Крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100 в мире является «Аэрофлот», в парке которого полсотни таких самолетов. В 2015 году был подписан контракт с ирландской CityJet, но затем Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты этой компании, отказалась от SSJ 100. Минпромторг РФ рассчитывал включить бывшие самолеты CityJet в сделку со словенской Adria Airways. Соглашение с ней по 15 самолетам было подписано в 2018-м, но и эта сделка сорвалась.

В апреле “Ъ” узнал, что Interjet откажется от восьми дополнительных SSJ 100. Большинство имеющихся у перевозчика российских лайнеров не летают, поскольку у компании нет средств на ремонт двигателей. Interjet предложила российской стороне отремонтировать технику за свой счет, обещая расплатиться после того, как самолеты снова начнут работать.

В мае от лизинга 18 SSJ 100 отказалась авиакомпания «Руслайн», объяснив это «репутационными рисками». Поводом послужило ЧП с SSJ 100 «Аэрофлота», который совершил аварийную посадку в московском Шереметьево 5 мая. Борт вылетел в Мурманск, но после удара молнии у него отключилась часть оборудования, и экипаж решил вернуться в аэропорт. При посадке самолет ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек.

О выходе «Руслайна» из переговоров — в публикации “Ъ” «SSJ 100 отказали в репутации».