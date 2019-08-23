Главные анонсы 23 августа

Состоится первое заседание комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Ряду депутатов для участия в работе новой комиссии пришлось досрочно прервать отпуска. Предметом расследования станут выборы в Мосгордуму. Подробнее

Мещанский суд Москвы продолжит рассматривать дело о хищении в «Седьмой студии». Подсудимых четыре человека — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают свою вину. Хроника «театрального процесса»

Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Господин Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он считает свой арест местью за санкции США. О деле

Во Франции накануне саммита G7 пройдет встреча шерп «Семерки». Начинаются визиты во Францию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения России в G7, которому предшествовало обсуждение этой идеи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вызвало новый всплеск интереса к теме отношений Москвы с клубом ведущих западных держав. Подробнее

В Москве на Красной площади откроется XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».