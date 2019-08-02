Генпрокуратура посчитала липецкий закон о бизнес-омбудсмене не соответствующим федеральному законодательству

Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о возможных несоответствиях положений закона Липецкой области от 5 марта 2019 года требованиям федерального законодательства (копия ответа есть у “Ъ-Черноземье”). Речь о законе, которым были внесены изменения в закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области» и «О порядке увольнения…лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, в связи с утратой доверия». В ведомстве установили, что региональный закон о бизнес-омбудсмене с изменениями от 5 марта 2019 года содержит положения, «которые с превышением полномочий наделяют региональный представительный орган… правом оценки обоснованности» принимаемых федеральным бизнес-омбудсменом решений, а также предусматривает процедуру согласования и увольнения регионального уполномоченного без согласования с федеральным. Прокуратуре Липецкой области поручено дополнительно изучить областной закон.

Напомним, Борис Титов отклонил кандидатуру бывшего первого вице-губернатора Юрия Божко на должность регионального бизнес-омбудсмена из-за отсутствия предпринимательского опыта и опыта в защите прав предпринимателей. В облсовете с этими аргументами не согласились и объявили о намерении повторно направить кандидатуру на согласование. Это позволяет сделать областной закон, предусматривающий также назначение кандидата облсоветом без согласования федеральным бизнес-омбудсменом в случае повторного немотивированного отказа. Господин Божко был выдвинут на должность регионального бизнес-омбудсмена врио губернатора Игорем Артамоновым.

Олег Мухин, Андрей Цветков