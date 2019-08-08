Областные чиновники рекомендовали мэрии Орла расторгнуть контракт по ремонту моста «Дружба»

Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области официально рекомендовал главе администрации города Орла Александру Муромскому расторгнуть контракт по капитальному ремонту моста «Дружба» в Орле, сообщила пресс-служба региональной администрации. Соответствующее письмо направлено сегодня в адрес муниципальных властей. Причиной такого решения стали «низкие темпы работ, отставание от графика, перенос сроков завершения ремонта», говорится в сообщении.

Ремонтом моста занимается по контракту стоимостью почти 300 млн руб. казанское ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС), объект должен быть сдан к концу 2019 года. Ранее в горадминистрации заявляли, что компании было выдано 15 предписаний об устранении недостатков. В арбитражный суд Орловской области было подано исковое заявление о взыскании с РГС 200 тыс. руб. штрафа «за неисполнение обязательств муниципального контракта в части отсутствия защитного брезентового экрана под пролетными строениями моста». Также подготовлен иск о взыскании 1,4 млн руб. пени за срыв сроков производства работ.

О дорожном строительстве в Воронежской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Мостотрест" ускорился на обходе Боброва».

Ирина Лобанова